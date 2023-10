María Patiño saca las garras por Aitana y le da un consejo: "Mis tetas no me restan"

Aitana ha estado en el punto de mira en los últimos días debido a una de las coreografía de una de las canciones que interpretó en su último concierto, enmarcado dentro del Alpha Tour. Un baile que muchos han tachado como sensual, no apto para menores y que ha sido criticado por muchos. La propia artista aseguraba que era una versión más madura de ella y ha preferido quitarle hierro al asunto. Entre las personalidad que han defendido a la cantante se encuentra María Patiño, quien ha querido romper una lanza a su favor.

María Patiño ha podido ver todas las críticas que ha recibido Aitana y por eso ha querido defenderla. En concreto, la presentadora le dedicaba un cálido mensaje de apoyo en el que ha recordado sus primeros años como reportera. "Querida Aitana, cuando empecé en mi profesión me recomendaron no utilizar escote", comenzaba a escribir en X, antes Twitter. Tras esto, la presentadora de 'Socialité' insistía en que una prenda de ropa no la podía definir. "Me rebelé, ¿soy menos periodista? ¿menos seria? Mis tetas no me restan, mi forma de hablar no me resta. Sólo me resta no ser fiel a mí misma", concluía. Se trata de un mensaje que ha recibido un aluvión de aplausos. Entre ellos, algunos de sus compañeros. "Eres enorme y te echo de menos", escribía Miguel Frigenti.

Ruth Lorenzo también da la cara por Aitana

Son muchos los rostros conocidos los que han querido ayudar a su compañera de profesión y defenderla de las críticas. La más contundente ha sido Ruth Lorenzo, quien dejaba claro que el primer comentario que se publicó sobre la sensual coreografía procedía de una cuenta que tan solo pretendía hacer humor. "Creo que no está cambiando, está creciendo con ser humano y como artista. Lo que está haciendo en el escenario es maravilloso y no sé si lo habéis visto, pero yo para nada veo a una mujer como la están describiendo. Veo a una mujer que está creciendo, empoderada, bella y a quien no le guste que no vaya a su show", aseguraba la cantante. La que fuera representante de España en Eurovisión 2014 recalca que Aitana es una "mujer libre" y no entiende el machaque al que está sometida. "Yo si fuese ella me lo pasaría por el forrísimo. Es una artistaza. El crecimiento natural de un artista te lleva a descubrirte y explorar, para nada lo veo sexualizada", finalizaba.