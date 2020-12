Hace casi cuatro años que falleció Antonio Patiño, el padre de la colaboradora de televisión María Patiño, que ahora lo recuerda con una foto y un bonito mensaje

Con la Navidad a la vuelta de la esquina y siendo uno de los años más complicados para todos los españoles, al final todos estamos más sensibles que de costumbre. La Navidad es una fecha muy señalada, amada por muchos pero odiada también por otros tantos ya que es el momento donde más se echa en falta a la gente que no está con nosotros. Si a eso se le suma que un familiar fallece en plena Navidad, la noche de los Reyes, los sentimientos todavía están más a flor de piel. Esto es lo que le ocurrió a María Patiño en el año 2017 cuando la noche de Reyes falleció su padre, Ricardo Patiño, tras casi dos años de lucha contra el cáncer. Este viernes, la colaboradora de televisión ha querido recordar a su progenitor con una fotografía de él y un emotivo mensaje.

María Patiño, que es muy activa en las redes sociales, no suele compartir este tipo de mensajes en su perfil pero en esta ocasión ha querido hacer una excepción y dedicarle un bonito mensaje a su padre fallecido. «No hay un sólo día en el que no piense en ti. Te debo la vida y las armas que me diste», comienza diciendo. Y añade lo siguiente: «Disciplina, coherencia, honradez,… gracias Papá. Te echo mucho de menos pero no noto tu ausencia , tu manera de ser me ayuda a estar».

María Patiño siempre ha tenido en mente a su padre

María Patiño siempre ha estado muy unida a su padre. De hecho, hace unos meses, cuando nos encontrábamos en plena pandemia, la colaboradora de televisión también aprovechó su presencia en las redes para enviarle un cariñoso mensaje a su progenitor. «Papá, te echo mucho de menos, pero me diste las armas necesarias para luchar en este vida y en esta situación: sacrificio, disciplina y pensamiento colectivo. Gracias papá… cuídanos desde el cielo. Te quiero», escribía por aquel momento con mucha tristeza, pero consciente de que gracias a él está llevando de la mejor manera esta delicada situación por la que pasa nuestro país.

Aunque se decanta por mantener su vida personal al margen de su trabajo, María Patiño de vez en cuando sorprende a todos con palabras que demuestran la increíble relación que tenía con su progenitor. Ella misma ha comentado en alguna ocasión lo mal que lo pasó con el fallecimiento de su padre, un tema con el que a día de hoy se sigue emocionando. «La muerte de mi madre fue un impacto… Mi madre era una mujer fuerte sin ningún problema de salud. Con mi padre fue diferente porque tuvo el proceso de un cáncer y me dio una lección de vida tan fuerte… desde la no queja, desde la naturalidad, desde aprender a ir con él a la quimio y ver situaciones que al principio te asustan», declaraba María Patiño un año después de la muerte de su padre.