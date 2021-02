Esta semana, ‘Sálvame’ ha sacado a la luz unas grabaciones de Kiko Rivera hablando de su madre en plena adolescencia. Los vídeos, grabados en el año 2006, los realizó Gustavo González. Y en ellos se ve cómo el DJ llama a María Patiño “fea”, “estúpida”, la cuestiona como periodista y la insulta llamándola “hija de…». Unos comentarios a los que la gallega respondía con dureza ayer: “No sabía con quién se acostaba su madre y sí con quién me acuesto yo”, se quejaba.

Pero aún hay más. En el polémico vídeo se escucha cómo Kiko Rivera y el colaborador hablan de la vida privada de la periodista y se mofan de ella. Esta, al escuchar los comentarios, se ha lamentado de la actitud del sevillano y la de su colega. “No miento ni engaño, lo que me da pena es que compañeros a los que le tengo muchísimo cariño hayan caído en este tipo de comentarios que tienen que ver con su educación y su saber estar… No tengo nada que esconder ni nada que ocultar. Es a ellos a los que les tiene que dar vergüenza torera”.

Patiño considera lamentable que hayan tenido que buscar en su “camión de la basura” para indagar en los aspectos de su intimidad. Se ha jactado de haber hecho en su vida «lo que me ha dado la gana, como me ha dado la gana, donde me ha dado la gana y con quien me ha dado la gana. Eso a mí no me lo han permitido y lo han reconvertido en algo negativo».

Patiño habla de las «lágrimas», la «vergüenza» y la «humillación» que ha vivido

La periodista ha reconocido que en pasado ha sufrido mucho: «Me ha costado muchas lágrimas, mucha vergüenza y mucha humillación». Pero ya lo que digan de ella no le afecta: «Es muy duro que te desprecien y te humillen por haber hecho lo que has querido de una manera lícita”.

«Yo no caigo en ese tipo de comentarios, ni de humillaciones ni de vejaciones. No salgo mal parada en absoluto», añadía. “He hecho lo que he querido y como he querido, me siento más fuerte que nunca».