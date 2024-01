María Patiño y Jorge Javier Vázquez, más unidos que nunca por Fran Rivera

La guerra entre María Patiño y Fran Rivera no ha hecho más que empezar. La que fuera presentadora de ‘Socialité’ afirmó que el hijo de Paquirri había “hablado mal” a su exmujer delante de un juez para conseguir la custodia de su hija, Tara Rivera. Una información que no sentaba nada bien al torero, que en su entrevista para ‘¡De Viernes!’ arremetía duramente contra la periodista. Desde ese momento, muchos fueron los rostros conocidos que expresaron públicamente su apoyo a la comunicadora y a los que ahora se suma Jorge Javier Vázquez. Un cariño que no ha pasado por alto la protagonista en cuestión, que ha hecho alarde de ello a través de sus redes sociales.

Fran Rivera no tuvo reparo en contar que María Patiño es “una mujer que le dejaba notitas en el parabrisas diciéndole que era María Patiño y que quería quedar con él”, motivo por el que considera que “es poco creíble”. Sus palabras cayeron como un jarro de agua fría sobre el director de ‘Socialité’, Javier de Hoyos, que lanzaba públicamente un comentario de aliento a su trabajadora: “Hay veces que hay gente que intenta cuestionar la credibilidad de María Patiño pero, para nosotros, la tienes al cien por cien”, aseguraba.

Ahora ha sido el turno de Jorge Javier Vázquez. El que fuera maestro de ceremonias de ‘Sálvame’ ha tachado al diestro en Lecturas de “machista, rancio y viejuno”, entre otros adjetivos. Un testimonio con el que se ha posicionado a favor de la que fuera su compañera en una batalla televisiva que ha sonado con fuerza en todos los rincones del planeta.

Como no podía ser de otra manera, María ha reaccionado a este apoyo incondicional. Lo ha hecho a través de X (antiguo Twitter), donde considera que “no es una cuestión de amistad, es una cuestión de principios”. Patiño cree que Jorge Javier está de su lado no solo por el vínculo profesional y amistoso que les une, sino también por los valores que comparten y que les hacen señalar como una injusticia ciertos comentarios.

María Patiño, Fran Rivera y una guerra que no ha hecho más que empezar

En cuestión de instantes, han sido muchos los usuarios de esta red social que han reaccionado a la declaración de intenciones de la periodista. María cuenta tanto con partidarios como con detractores en su publicación, ya que varias personas piensan que Jorge Javier llegó a “atizar a la Pantoja” o a “hacer daño durante 14 años” mientras duró la emisión de ‘Sálvame’. Por otro lado, hay quienes han indicado que el de Badalona ha hecho bien “en colocar a su sitio al matador”. La polémica está servida.

Si algo está claro, es que Fran Rivera no tiene ninguna intención de dar un paso atrás en su testimonio. No solo en lo relacionado con Patiño, sino también con Eugenia Martínez de Irujo o con Isabel Pantoja. El hermano de Cayetano Rivera asevera que él solo ha “contado la verdad”, y por ello no ha mostrado ni un ápice de arrepentimiento tras su aparición en el nuevo programa de los viernes de Telecinco.