María Patiño estalla contra Paz Padilla tras su ataque a 'Sálvame'

Paz Padilla se ha sincerado como nunca. Un año antes de la cancelación definitiva de ‘Sálvame’, la que fuera presentadora del formato abandonaba el plató de manera repentina tras una discusión con Belén Esteban. Ese movimiento propició su desvinculación con el que fuera el programa de las tardes de Telecinco, del que ahora ha hablado largo y tendido en el podcast ‘Lo que tú digas’ de Álex Fidalgo y ha recibido la respuesta inmediata de María Patiño.

En su entrevista para el espacio mencionado, Paz Padilla no tuvo reparo en criticar algunas de las actitudes de los colaboradores de ‘Sálvame’: “Era un programa en el que, ya se sabe, se gritaba, y eso era lo normal. A mí ahora no me gustaría tener un programa así, estoy en otro momento. Yo pido perdón si alguna vez hice daño. Yo estaba muy incómoda, no iba con mi filosofía”, comenzaba expresando. Unas palabras que han provocado la reacción momentánea de María Patiño.

“Amo mi profesión por encima de todo. He sido fiel y libre siempre. No tengo la necesidad de pedir perdón y menos de echar culpas a las productoras que me han contratado. Hablo cuando los tengo delante, jamás cuando desaparecen. Amo el periodismo, no reniego de la prensa. Detesto la hipocresía y sobre todo la ausencia de generosidad de Paz Padilla que aún siendo solo compañera, cuando me pidió ayuda estuve”, ha apuntado.

La expresentadora de 'Sálvame' ataca duramente el formato tras su cancelación

De esta manera, la presentadora de ‘Socialité’ ha dejado clara su postura respecto a las durísimas declaraciones de la gaditana. María ha confesado que, aunque no goza de ningún tipo de amistad con Paz, siempre ha estado a su lado tanto en los buenos como en los malos momentos, razón por la que ahora no está de acuerdo con el testimonio que ha ofrecido y que no queda ahí.

Padilla ha seguido echando leña al fuego al recordar su enfrentamiento con la también conocida como ‘princesa del pueblo’, por el cual estuvo despedida durante unos meses: “Editaron mi vídeo hablando del covid. Yo no soy antivacunas, tengo todas las vacunas puestas. Me pasó factura, luego el tiempo puso las cosas en su sitio y aquí estamos (…) Me despidieron de Mediaset. Yo no sé si tuvo que ver eso, pero fue un acto secundario, me imagino. No lo quiero saber, pero sucedió, evidentemente”, ha indicado, echando leña a un fuego que no parece apagarse pese al paso del tiempo.

David Valldeperas se alínea con María Patiño en su opinión sobre Paz Padilla

Cabe destacar que María Patiño no ha sido la única trabajadora de ‘Sálvame’ que ha hecho referencia a Paz en algún momento. También hizo lo propio David Valldeperas a través del podcast ‘Querido Hater’ de Malbert: “Hubo un episodio que a mí me desencantó. Yo me creía su cariño, y visto lo visto, seguramente era un cariño también por interés”, aseguraba, visiblemente molesto con la que fuera su compañera y sin ninguna intención de retomar su relación con ella.