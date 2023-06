María Patiño estalla contra Raquel Bollo: “Es una chantajista emocional”

'Sálvame' contó con una visita muy especial en plató este martes 20 de junio. Josep Ferré, dando vida a Raquel Bollo, revolucionó a los colaboradores con su imitación. Mientras se trataba el tema de la defensa de la colaboradora de sus hijos Manuel y Alma Bollo por su paso en 'Supervivientes', María Patiño no pudo aguantar más. Esta se pronunció en 'Fiesta' señalando que todo lo hacía en defensa de su familia, y la presentadora le hizo saber cuál es su opinión sobre el papel que ha tomado en todo esto y más después de que Belén Esteban, una de sus amigas, le dijera un fallo públicamente y no le sentara bien.

"Cuando Belén habla de Raquel, habla como defensora y no como madre. Eres una chantajista emocional, siempre te llevas todo a tu terreno e intentando decir que ella lo dijo como madre. Estoy harta, de que te intentes expresar y utilizar a la gente", le reclamó. Si tan amiga se considera de la de Paracuellos del Jarama, a su parecer, no tendría que señalarla como hizo el fin de semana. "Eso de lo de 'por mis hijos' mato...Eres muy manipuladora. Si realmente quisieses a Belén Esteban, esa libertad que tu tuviste para cuestionarla cuando estuvo en Gran Hermano, tu no permites que una amiga lo haga contigo", continúa.

Para María Patiño la "amistad es libertad" y no se la otorga Raquel Bollo a Belén Esteban. Si le reclama públicamente que no la defienda cuando hablan de su papel en 'Supervivientes', no la valora tanto. "La amistad es decir lo que quieres, que no te hace sentir culpable. Cuando hablas de Raquel Bollo he visto como has defendido a sus hijos, como a ella constantemente, y cuando de repente das una opinión contraria saca el arma de madre", exponía sobre las cosas que no le había gustado. Una posición totalmente opuesta a la que, a sus ojos, tuvo cuando la colaboradora participó en 'Gran Hermano VIP'. La diseñadora también cuestionó su paso por el mismo sin recibir los mismos reclamos: "Si realmente la quisieses, esa libertad para cuestionarla en ese momento, tu no permites que una amiga lo haga contigo".

Belén Esteban: "Conozco a Raquel Bollo y sé en qué plan lo dijo"

Ante todas estas palabras de María Patiño y su alegato, Belén Esteban se pronunció. Como compañera y amiga le quiso dar un consejo a la empresaria después de "lo que ha hecho contigo públicamente". Es una "demagogia barata" y por ello debe hablar, como finalmente hizo: "Si lo hace Kiko Matamoros le contestas". Por ello la de Paracuellos reconoció estar ya cansada de que, cuando no se pone a favor de alguien, se le reclame por ello. En este caso, el hecho de que sea su amiga complica la situación.

"Hablo de cómo defendió a sus hijos y a mi no me gustó. La conozco y sé en qué plan lo dijo, no pensaba decir nada pero ya estoy un poquito cansadita de todo", le reconoció a la presentadora. Siente que su amiga no valora que siempre ha estado a su lado. "La que ha dado la cara por Raquel Bollo y se llama Belén Esteban", se muestra molesta. La empresaria está agotada de que, todo lo que se dice en su programa, en 'Sálvame', sea objeto de crítica. "Ya está bien, que parece que este programa es lo peor de todo y se han llenado muchas neveras, la primera la mía y la segunda la suya", defiende.