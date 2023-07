María Patiño, la presentadora de ‘Socialité’, ha reaccionado enfadada contra Íñigo Onieva, a escasos días de su boda con Tamara Falcó. Para Patiño, Onieva es un personaje “oscuro” y con una vida tanto personal como profesional demasiado ambigua como para que merezca un mínimo de credibilidad. La tensión entre la presentadora y Onieva eleva cada vez más el tono a pocos días de su boda con Tamara Falcó.

Todo empezó con una confrontación entre Onieva y un reportero del programa ‘Socialité’, quien fue tildado de “psicópata” por el empresario durante una de sus sesiones de running. Molesto por la constante presencia de la prensa, Onieva reaccionó con hostilidad, algo que no sentó nada bien a María Patiño.

Firme en su posición, Patiño no tardó en defender a su colega, criticando a Onieva por su reacción y aconsejándole que, si quería mantener su boda en privado, no debía venderla a la prensa. Pero su crítica no se detuvo ahí. María Patiño fue más allá al calificar a Onieva de “oscuro y ambiguo”, señalando la confusión que rodea a su vida laboral y sentimental.

Continuos rumores de infidelidades

Patiño cuestionó: “Primero era solo un beso, ahora resulta que hay más deslealtades. Después se iba del trabajo y resulta que lo habían echado”. Estas palabras se refieren a los rumores sobre las infidelidades que Onieva habría confesado a Tamara Falcó y la incertidumbre sobre su salida del trabajo.

María Patiño también criticó a Íñigo Onieva por su aparente falta de preocupación ante el robo de las joyas destinadas a su boda. “Como no se lo han robado a su chica, le da igual y se desvincula, cuando son joyas que iban a ser destinadas a esa boda. Esa falta de solidaridad me parece nefasta”, concluyó Patiño, incrementando la tensión antes del gran día.