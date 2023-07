María Patiño, muy dura contra Paula Vázquez por sus críticas a ‘Sálvame’

María Patiño, una de las caras más reconocidas de 'Sálvame', se encontraba en la Ciudad de México grabando un nuevo reality para Netflix. A pesar de estar lejos, no ha dudado en responder a las palabras de Paula Vázquez, que ha atacado al programa ya cancelado por Telecinco. A través de sus redes sociales, defendió el formato de 'Sálvame' y recordó la importancia de trabajar para el público, no para el lucimiento personal en la pantalla frente al público.

"La primera norma de un profesional de los medios es trabajar para el público, no para nuestro ego. Buenos días desde México", escribió Patiño en su cuenta de Instagram. Esta respuesta refleja el compromiso de Patiño con su trabajo y su respeto por la audiencia.

María Patiño, conocida por su franqueza y su dedicación a su trabajo, ha demostrado una vez más que no tiene miedo de defender lo que cree y no ha dudado ni un segundo en responder a Paula Vázquez. A pesar de las críticas, ella sigue creyendo en el valor del trabajo que realiza en 'Sálvame' y en la importancia de entretener al público.

Patiño ha recibido una oferta de trabajo en México

Hace unos días, Paula Vázquez concedió una entrevista a 'Bluper' en la que criticó duramente a 'Sálvame', describiéndolo como un programa de televisión en el que solo servía para exhibir cosas desagradables. Vázquez añadió que es necesario volver a una época donde el entretenimiento puede hacerse de manera bonita y elegante para que la gente disfrute.

Pero ahí no quedaba la cosa. En otra entrevista, en 'El Mundo' Vázquez confesó que había dejado de ver Telecinco por una cuestión de salud mental. "Lo que veía me dolía. Era como ver televisión con faltas de ortografía. Lo que se hacía lo podía hacer cualquiera.

No es la primera vez que María Patiño responde de forma tajante. La presentadora Socialité, ya respondió a Bertín Osborne frente a las acusaciones que le había hecho por la cobertura televisiva sobre su reciente paternidad con Gabriela Guillén. “Da los nombres de cuatro mujeres, pero no da el nombre de los hombres que sí han considerado que Gabriela es una interesada”, señaló María Patiño en respuesta. Pero la presentadora no solo ha tenido tiempo para responder a Paula Vázquez, lo cierto es que no para de recibir ofertas de trabajo. La última fue ayer viernes cuando en el programa 'Vivalavi', del Canal 6 de México le ofrecieron trabajo para que se quedara. Pero Patiño sigue ligada a Telecinco. Ahí quedó la cosa.