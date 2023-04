María Patiño desvela lo que Alessandro Lequio le pidió a Ana Obregón

María Patiño tiene nueva información sobre Alessandro Lequio y su postura respecto a Ana Obregón. La actriz continúa disfrutando de su nieta, Ana Sandra, tras conocerse su gestación subrogada y todo el proceso que ha llevado. El colaborador volvía a reiterar en 'El programa de Ana Rosa' que no entraría en el tema por el dolor de recordar a su hijo, Aless Lequio. La presentadora de 'Sálvame' exponía que, aunque públicamente se mantenga al margen, "él tiene conocimiento absolutamente de todo". En todo este tema le habría hecho, por ello, una petición muy concreta a la actriz a la hora de tratarlo.

"En esa ambigüedad de estos debates, él le pide a ella que le quite del plano", desvelaba en plató. No querría, de acuerdo a sus palabras, que su nombre apareciera cada vez que el tema se trate. "Él le pide 'me quitas de en medio, no me nombres, no quiero participar'", sería lo que Alessandro Lequio le habría pedido a Ana Obregón. Esto no significa, ni mucho menos, que se posicione de alguna forma: "Le habría dicho 'estoy aquí, te apoyo' pero que le quitara".

Lo que no ha podido asegurar, por todo ello, es que mantengan una buena relación en la actualidad. Sus informaciones sí reflejan que el contacto entre ellos sobre este tema es frecuente. La presentadora, mientras tanto, sigue en Estados Unidos en plenas gestiones para poder regresar a España sin ningún problema administrativo. Así continuará en Miami hasta el mes de junio en un apartamento de más de 9.000 dólares de alquiler al mes y que puedes conocer en SEMANA cuando adelantamos la noticia.

Alessandro Lequio: "Esta situación, como todo lo relacionado con Aless, es muy triste"

La vuelta de las vacaciones de Semana Santa para Alessandro Lequio ha sido complicada. Ha pasado unos días junto a su mujer María Palacios y su hija en Galicia lejos de todo lo que genera la noticia de Ana Obregón y el nacimiento de su nieta. Ha tenido que afrontar en Telecinco muchas dudas frente a las cámaras de su plató y se ha mostrado confuso y dolido. "Esta situación, como todo lo relacionado con Aless, es tremendamente triste. Es muy triste. Y hasta complicado. Hoy me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación. En la vida cada uno lleva el luto como puede y como quiere", explicaba. No tiene ni una palabra con respecto a esto, no quiere involucrarse públicamente en el tema.

Siente un gran dolor por tener que recordar una y otra vez que su hijo, Aless Lequio, ya no está junto a él. "Me produce tristeza y rabia que mi hijo, una vez más, sea protagonista de la actualidad. Quiero que cada uno lo lleve a su manera, pero es que yo no puedo encender la televisión cada dos segundos y escuchar una frase de mi hijo porque duele", confesaba. Ni en su círculo más cercano están tratando el tema como para que él se posicione frente a todos de alguna manera. Tiene por delante todavía la publicación del libro basado en la biografía de su hijo que publicará Ana Obregón. El 19 de abril es la fecha elegida para su lanzamiento y, de momento, no tendrá presentación tal y como hemos conocido en SEMANA. La actriz está inmersa en el cuidado de su nieta y todo el procedimiento legal del mismo en Miami y no entra en sus planes más cercanos volver al país para ello.