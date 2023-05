Tamara Falcó aseguró en 'El Hormiguero' que en la segunda prueba del vestido de novia, el diseño ya estaba modificado y no le gustaba

Durante toda la semana, la gran protagonista ha sido Tamara Falcó. Desde que Sophie et Voilà (las creadoras de su vestido de novia) anunciaran a través de un comunicado que habían roto el acuerdo con la marquesa de Griñón y no seguían adelante con los planes del look nupcial, se esperaba con muchas ganas la versión de la hija de Isabel Preysler. Este jueves, se sentó en 'El Hormiguero' y dio su versión sobre lo que ocurrió. Sin embargo, lo que ella cuenta sobre la segunda prueba del vestido nada tiene que ver con la versión que contó cuando ocurrió. ¿Le gustó o no le gustó a Isabel Preysler el diseño aquel día? María Patiño desmiente lo que ha contado Tamara Falcó.

Según Tamara Falcó, durante la segunda prueba del vestido de novia, a la que acudió junto a Isabel Preysler ocurrió lo siguiente: "Mi madre no entendía nada. Fue súper duro. Estaba mi hermana, mi cuñada que me prestaba la tiara...Bajé con mi vestido y, de repente, silencio", dijo este jueves en 'El Hormiguero'. Sin embargo, esto no cuadra con la versión que ella mismo dio hace unos meses atrás. "Tú misma, ese día después de probarte con tu madre, ese día tú dices literalmente esto. El 23 de febrero de 2023", anuncia la colaboradora de televisión.

María Patiño revela qué dijo Tamara Falcó al salir de la segunda prueba del vestido

Estas son las palabras que Tamara Falcó pronunció por aquel entonces: "Ayer fui a probarme el vestido. Estaba mi madre y mi hermana. Es un vestido que me encanta. Es mucho mejor de lo que esperaba. Es como mi anillo, no es normal pero es maravilloso", lee María Patiño. "Además, ¿sabes qué dices de tu madre?", se pregunta. Y contesta: "Mi madre no lo ha entendido, pero le ha encantado". Unas palabras que nada tienen que ver con las que pronunció Tamara Falcó hace escasas horas.

Gema López ha revelado más detalles sobre el fin del acuerdo con la firma bilbaína

Un información que ha llegado después de que Gema López también revelara más detalles sobre el fin del contrato entre la marquesa de Griñón y la firma bilbaína de moda nupcial. Revela que Tamara se entera que van a rescindir el contrato diez días antes de que se comunicara. "El objeto del contrato es el vestido de novia, si no hay vestido no hay contrato. Quien rompe el contrato es quien no acepta el vestido y es ella. Se entera diez días antes porque hay mails", empieza a decir.

"Hubo cuatro encuentros con las diseñadoras. El primero es informal en la casa de Isabel para valorar la idea…El segundo y primera prueba es en Bilbao e insiste, las diseñadoras le dicen que de esa inspiración hay que hacer cambios. Quiere un vestido y encima una chaqueta. La tercera se produce en el Hotel Four Seasons de Madrid si en esta hubiera estado disconforme (como ella cuenta que todos se quedaron en silencio…) no habría habido una cuarta. Esa cuarta es en el Hotel Ritz de Madrid", añade.

Y sentencia: "Después de esta prueba las diseñadoras le explican la inspiración y la copia. En el vestido que te hemos diseñado la inspiración es 100% por lo que en la chaqueta deberemos de hacer cambios y los sumas esto es un plagio que no podemos firmar. Esto es tal cual, ella dice que no. Se le ofrece un cambio de tejido, un cambio de bordado, en el largo…está documentado y quiere exactamente lo mismo. Llegados a ese punto no quiere el vestido que se le ofrece con los cambios, rompe el contrato y se tendrán que poner de acuerdo".