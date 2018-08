6 La felicitación más emotiva de Belén a Patiño

Con ello, Belén Esteban ha publicado una foto de su especial amiga, a la que ha acompañado de un emotivo texto que seguramente Patiño ha sabido valorar. “Esta mujer, María Patiño, periodista, presentadora, colaboradora de televisión, pero sobre todo amiga de sus amigos, entre los que yo me encuentro, hoy es su cumpleaños y quiero que sepas que para mí eres LEAL y siempre me dices lo que piensas, aunque no me guste, pero para mí eso es ser una AMIGA de verdad. Gracias por todo y por poder siempre CONFIAR en ti y nunca DEFRAUDARME. Gracias por TODO”, escribía para después rematar con un sencillo #felicidades.