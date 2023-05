María Patiño advierte a Makoke: "Algún día voy a contar lo que sé de ti"

A María Patiño las injusticias le enervan. Eso es lo que ha defendido a lo largo de su carrera como periodista y lo que ha vuelto a repetir en 'Sálvame'. No por nada que le incumba a ella de forma directa, sino para intentar frenar la guerra que actualmente existe entre Kiko Matamoros y Makoke. Enfrentados desde su separación en el año 2019, lo cierto es que han sido numerosas las batallas dialécticas que han protagonizado desde entonces, algo a lo que no se ha puesto fin ni siquiera cuando quedan unas semanas para su enlace con Marta López. Quizás por ello, la presentadora de televisión se ha salido del guion para defender a su compañero y amenazar a Makoke: "Deja ser feliz a Kiko Matamoros porque si no, algún día voy a contar lo que sé. Como toques los pies a Matamoros, la gente se va a enterar de por qué estás actuando así", comenzaba diciendo. Un guante que se desconoce si recogerá la colaboradora de televisión en 'Fiesta'.

Desafiante y sin especificar exactamente a qué se refería, María Patiño dejó claro ante las cámaras que tiene información privilegiada sobre Makoke y que si sigue hablando sobre Kiko Matamoros la pondrá encima de la mesa. Un mensaje muy claro que no ha pasado desapercibido ni en redes sociales, ni tampoco para la ex de Kiko. Pocos saben qué datos tiene Patiño, los cuales todavía permanecerán en un cajón a tenor de sus palabras. "Por encima de mi profesión está la felicidad de una persona, que es mi compañero. Lo podría haber contado el sábado o el domingo, pero me voy a callar", aseguró. Se desconoce si sus jefes no querían que desvelara la bomba que tenía entre manos, pero lo cierto es que el colaborador agradeció que sacara la cara por él.

María Patiño está orgullosa de los últimos movimientos de Kiko y así se lo hizo saber. Quiere que esté tranquilo y que retome relaciones que estaban rotas, entra otras, la de su hija Anita Matamoros, una pieza imprescindible en su vida y con la que no tiene contacto desde hace muchos meses. "Como le toques los pies a Matamoros, la gente se va a enterar de por qué actúas así. Déjale en paz, que Kiko últimamente lo está haciendo muy bien", apuntaba. Tras esta defensa a ultranza, las cámaras mostraban a un Kiko muy emocionado. No se podía imaginar que Patiño iba a sacar la cara por él, mucho menos este gesto público. "Muchísimas gracias, de verdad, de corazón", repetía el tertuliano. Eso sí, no quiso alimentar la polémica y se limitó a reconocer este detalle tan importante para él, prueba de su emoción, su rostro de absoluta emoción.