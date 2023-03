María Palacios reacciona cuando le preguntan por la niña de Ana Obregón

María Palacios es otra de las personas cercanas a Ana Obregón que ha sido perseguida por la prensa en un día clave. Y no solo porque celebra su cumpleaños, sino porque todos quieren conocer su opinión sobre la reciente maternidad de la actriz de 'Ana y los siete'. La periodista se ha mostrado nerviosa cuando se ha encontrado a la prensa, pero ha tomado la misma decisión que su marido, Alessandro Lequio.

Mostrando su simpatía, como hace siempre que se deja ver públicamente, María ha dejado claro que no va a decir nada sobre la maternidad de Ana, pero su reacción ha llamado especialmente la atención. Y es que ha estado nerviosa por la presencia de la prensa e incluso ha estado dando tumbos de un lado para otro, sin saber para dónde ir. Detrás de ella estaba su marido, que ha preferido quedarse en un discreto segundo plano.

Así reacciona María Palacios cuando le preguntan por Ana Obregón

Vídeo: Europa Press.

Alessandro Lequio se ha quedado atrás porque él ha tenido que lidiar con la prensa durante la mañana de esta miércoles, antes incluso de entrar en las instalaciones de Telecinco para cumplir y estar presente en su puesto de trabajo en el plató de 'El programa de Ana Rosa'. Ana Rosa Quintana le ha preguntado por el tema. Visiblemente serio y con pocas ganas de hablar, ha dejado claro que no piensa profundizar en ello: "Con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional espero que entendáis que no voy a decir nada de este tema ni ahora ni nunca".

Lequio ha explicado que ha estado al tanto de los planes de Ana desde el principio: "Lo sé todo". Tenía conocimiento también de cómo, cuándo y dónde Ana haría realidad su sueño de tener un bebé entre sus brazos. "De la gestación subrogada hemos hablado y opinado en diversas ocasiones, pero hoy no es el día para hacerlo. Se entendería en un único sentido y sería absurdo", ha espetado. "Sé que me entendéis y así me voy a quedar", añadía.

Ana Obregón ha llevado este asunto en el más absoluto de los secretismos. Muy pocas personas de su entorno más íntimo lo sabía. De hecho, solo su hermana Celia y él estaban al tanto de sus planes. “Ella está encantada, súper ilusionada, se le ha ido la tristeza de la cara, aunque en el alma siempre la vaya a tener. Pero este bebé le va a dar vida, le va a devolver las ganas de vivir, como siempre ha tenido”, nos cuenta a SEMANA un buen amigo de Ana.