María Palacios, al límite tras la revelación de Ana Obregón: "Está viendo sufrir a Lequio"

Ana Obregón ha dejado en shock a toda España. Una semana después de que SEMANA adelantara en exclusiva que se había convertido en madre a los 68 años, ella misma ha revelado que la pequeña es, además, su nieta. Y es que esta es descendiente de su único hijo, Aless Lequio, fallecido el 13 de mayo de 2020. Con su decisión de traer al mundo a la pequeña Ana Sandra ha convertido automáticamente a su expareja, Alessandro Lequio, en abuelo. Según cuenta SEMANA en exclusiva en su nuevo número, el italiano ha roto lazos con la bióloga tras la polémica que ha generado su determinación de tener a la bebé. "Está fastidiado y preocupado", nos dicen personas de su círculo íntimo. Él mismo ha señalado a sus allegados: "Me estoy enterando de cosas de las que no estaba al tanto". Siempre se han llevado bien y tras la muerte de su hijo en común la ha apoyado de manera incondicional, pero no está de acuerdo con algunas formas... Quien tampoco parece estar satisfecha con la situación es María Palacios, mujer de Lequio. Nos desvelan que "está cabreadísima, muy disgustada" por cómo se han desarrollado las cosas. "Cree innecesaria esta sobreexposición mediática en un asunto tan delicado y familiar. Y está viendo sufrir muchísimo a Alessandro Lequio con todo esto".

Estos días, Alessandro Lequio y María se han escapado fuera de Madrid para desconectar de una semana que ha sido muy intensa, y en la que el colaborador ha tenido que dar respuesta una tarde tras otra a un asunto que se ha convertido en actualidad nacional. La pareja descansa en Galicia en compañía de su hija Ginevra cerca de las costas del Cantábrico, donde intentan vivir de manera más sosegada la vorágine en la que se han visto envueltos... involuntariamente.

Ana Obregón ha confirmado, feliz, que la pequeña Ana es su hija. Y su nieta también. También ha revelado que el nacimiento de la última voluntad de Álex la de traer un hijo suyo al mundo. Este le pidió que quería traer un hijo suyo al mundo. Y es exactamente lo que ha hecho Ana. Cumplir con el último deseo de su vástago con una niña a la que criará como su nieta, aunque en los papeles es oficialmente su hija. “Legalmente es mi hija, pero también es mi nieta, porque es hija de Aless”, ha destacado en 'Hola'.

Ana Sandra nació el pasado 20 de marzo en el Memorial Regional Hospital de Miami. Es en esta ciudad donde la presentadora se ha afincado con la pequeña en un apartamento con vistas al mar en el que cuida de su pequeña hasta que ambas puedan regresar a nuestro país. Emocionada, reconoce en el citado medio: "Lo que siento cuando la abrazo es como que abrazo a mi hijo".

Al otro lado del charco, y en una situación muy distinta, se encuentran Lequio y María Palacios. Este, tal y como nos adelantaron hace unos días a SEMANA, lo que desea es "cerrar heridas, no abrirlas de nuevo. Solo quiere que su hijo deje de ser actualidad”. Sin embargo, ante la magnitud de los acontecimientos no le queda más remedio que hacer frente a las miles de preguntas que quedan pendientes en el aire. ¿Se hará cargo también de la niña? ¿Ayudará a Ana con la custodia de la pequeña, que es también su nieta? ¿Qué implicación tendrá en el desarrollo y educación de la pequeña? No hay duda de que, como poco, se implicará emocionalmente con la pequeña. Es un hombre muy familiar y, por encima de todo, amaba a su hijo Aless. Sin embargo, a diferencia de Ana, a él la llegada de esta pequeña -y cómo se ha presentado públicamente- ha sido una conmoción. Por el momento, el italiano y su mujer se han blindado. No quieren hacer declaraciones ni tener que responder por este tema, que tantas emociones remueve a la familia.