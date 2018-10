María del Monte lanza una “pullita” a Isabel Pantoja

4 Pero ha preferido mantenerse al margen

A pesar de que Terelu le ha preguntado por varios temas relacionados con Isa Pantoja o incluso por su participación en “Gran Hermano VIP”, María del Monte ha sabido dar respuestas acertadas, sin entrar al “trapo”: “No soy de entrar en estas historias. Sabéis que yo, al igual que el resto de españoles, me dedico a trabajar. Y ya está. Y por respeto, por educación y porque entiendo que es vuestro trabajo, yo os atiendo gustosamente, pero yo no voy a entrar en nada de todo esto”, ha dicho.