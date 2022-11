A pesar de que desde el principio María José Suárez dejaba claro que no deseaba pronunciarse sobre la separación de Eva González y Cayetano Rivera, finalmente ha confirmado la noticia. «He hablado con ella, evidentemente es amiga mía, pero no quiero hacer ninguna declaración». La empresaria ha explicado que la presentadora se encuentra bien y ha subrayado que está atravesando por una etapa delicada en la que ha recibido el calor de su círculo más íntimo. «En este momento hay que estar. En todos, pero en este momento más». ¡Dale al play y escucha sus declaraciones!

Siempre discretos en todo lo que concierne a su vida personal, Cayetano Rivera y Eva González han evitado realizar declaraciones a la prensa. Este domingo, 6 de noviembre, se cumple el séptimo aniversario de su sonada boda en la localidad sevillana de Mairena de Alcor, tierra natal de la presentadora. Además, la andaluza acaba de cumplir 42 años. Una fecha que vivió de forma muy íntima, evitando grandes celebraciones. Además, quiso pronunciarse a través de las redes sociales para agradecer las muestras de cariño recibidas en esta día destacado. «Vamos a por otra vuelta al sol! Muchas gracias por todas las felicitaciones!!! ♥️♥️♥️ A por los 42», escribía.

Un aniversario agridulce

El matrimonio, que es padre de un hijo en común, estarían atravesando una importante crisis sentimental y llevarían viviendo separados algunos meses. La última ocasión en la que Cayetano y Eva se dejaron ver públicamente fue el pasado mes de abril con motivo de una corrida de toros celebrada en la localidad gaditana de Ubrique. Una cita en la que la presentadora acudió por primera vez al ruedo acompañada de su hijo, el pequeño Cayetano.

Desde entonces, no hay imágenes de ambos juntos. La pareja vivió una importante crisis a finales del 2019 tras la aparición de Karelys Rodríguez. La abogada y el torero fueron protagonistas de una sonada portada de la revista SEMANA con motivo de un viaje a Londres. Además, ella ofreció distintas entrevistas en televisión hablando de la relación que le unía al diestro. «He estado enamorada si no no hubiera estado en algo que no me iba a aportar nada», afirmó durante una intervención en el programa ‘Viva la vida’.