María José Galera se rompe al recordar la muerte de su hija, fallecida con 17 años

La vida de María José Galera no ha sido fácil. A sus 53 años, sabe bien lo que es afrontar el dolor más profundo que alguien puede sentir: el que provoca la muerte de un hijo. El pasado domingo, la que fuera concursante de 'Gran Hermano 1' habló a corazón abierto del momento más duro de su vida, cuando falleció su hija Estefanía. Esta perdió la vida con tan solo 17 años en el año 2008. “Hablo con ella todos los días, le digo que cuide de sus hermanas. Creo que nos cuida”, decía, rota.

La concursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ ha recordado que tras las muerte de su hija Estefanía hizo todo lo posible para que sus otras dos hijas no la vieran hundida. Una de ellas, su hija Patricia, la ha visitado a la casa y allí ha alabado sus esfuerzos para sacarlas adelante. "La estoy viendo muy bien, muy entregada a los animales. Hay mucha gente que te apoya, que te quiere, estamos todos a una. Todo el mundo estamos muy orgullosos de ti", empezaba diciendo su hija al reencontrarse con ella. "La vida le ha puesto muchas zancadillas", recuerda Patricia, la segunda hija de María José Galera “Es una persona muy fuerte, la vida le ha puesto muchas zancadillas. Para mí es mi luz, es el significado de la lucha constante, no se rinde. No me gusta verla triste ni apagada”, decía la joven en su visita al reality. “No puede ser, Dios mío cuánto te quiero, cariño. Pero qué guapa estas... Ellas han pasado tanto... Ha sido un daño colateral. Estoy muy orgullosa de mis dos hijas. Estoy tan orgullosa, que una hija diga esto de una madre, no tengo nada más que decir. Me has dado una inyección de fuerza”, respondía la concursante. Patricia, muy unida a su madre, le ha dado algunos consejos para que sobrelleve el concurso lo mejor que pueda: "Quiero decirte que te defiendas, que saques el carácter de la María José Galera que todo el mundo conoce. No te sientas inferior por haber entrado la última, quiero que levantes el ánimo y que vivas el concurso con fuerza". Antes de que madre e hija se despidieran, Nagore Robles les dedicaba unas bonitas palabras:"Cuando uno ve esta imagen entre vosotras, no hay palabras ni concurso que merezca la pena, solo por esto".

La que fuera compañera de Ismael Beiro en ‘GH 1’ entró en 'Pesadilla en el paraíso' hace un par de semanas. Lo hizo tras pasar una larga temporada alejada de la televisión. En el año 2019 visitó el plató de 'Sábado Delxe', donde habló de las dificultades económicas que tuvo que afrontar en los últimos tiempos. "He abierto restaurantes, discotecas", decía. Asimismo, explicaba que trabajaba en el ámbito de la limpieza, algo por lo que no se le caían los anillos: "Como limpiadora me pagan 5 euros la hora, pero te agarras a un clavo ardiendo".

En el pasado, cuando era un rostro bien conocido de la pequeña pantalla, invirtió el dinero que ganó durante sus años de bonanza (llegó a cobrar 6.000 euros por un bolo) en diversos negocios, pero ninguno de ellos le fue bien. Hace tres años, María José Galera compartía con la audiencia de Telecinco que no tenía nada ahorrado: "Ahora no tengo nada en el banco". En el terreno personal, tampoco estaba bien, ya que llevaba tiempo sin hablarse con su madre: "Creo que me están castigando por haber cometido errores en mi vida. Nadie es perfecto", contaba, emocionada.