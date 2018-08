Muy enfadada, así se ha mostrado María José Cantudo tras conocer las últimas informaciones que indican que habría sido desahuciada. Una peliaguda situación económica para una de las actrices más famosas del cine español que no ha dudado en desmentir rotundamente a SEMANA en exclusiva.

“Las personas que me conocen saben que es mentira. Me da igual, que digan lo que quieran porque me da exactamente igual”, comienza diciendo la vedette, que solo pide que no la molesten “ni que hablen de mí, soy una mujer muy tranquila, no me meto con nadie”. De hecho, para conseguir un poco de paz ante esta marea mediática no va a dudar en usar todos los medios a su alcance e ir a por aquellas personas que cuenten cosas que no son ciertas.