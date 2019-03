Toda la verdad del juicio entre Kiko Hernández y María José Campanario

A Kiko Hernández le bailan los datos cuando habla de su batalla judicial contra María José Campanario. La mujer de Jesulín de Ubrique le demandó por desvelar la enfermedad que sufría y que le mantuvo ingresada en un centro psiquiátrico. El colaborador dijo que sufría fibromialgia, por lo que ella entendió que se había vulnerado su derecho al honor y la intimidad.

¿Quién ganó y quién gana?

María José Campanario perdió en primera instancia y se le obligaba a pagar las costas del juicio, pero recurrió y finalmente, en segunda instancia, ganó a Kiko Hernández, tal y como desveló en exclusiva la revista SEMANA. Ahora, el colaborador trata de hacer suyo el triunfo y los abogados de la odontóloga han optado por dejar los puntos claros.

El éxito de Campanario en los tribunales

Tal y como desvelada en exclusiva la revista SEMANA el pasado 1 de marzo, María José Campanario le ganó la partida a Kiko Hernández en su batalla judicial. Tras más de un año luchando por defender cada uno su verdad, el juez de la Audiencia Provincial de Cádiz determinó que efectivamente sí hubo una vulneración a su derecho al honor y la intimidad.

En cuestiones de dinero, ambos pierden

En la resolución judicial, el juez determinó que no había motivos para hacer pagar a Kiko Hernández los 50.000 euros que María José Campanario le reclamaba. En su lugar, le impuso una multa de 2.000 euros y cada uno pagaría sus respectivos gastos judiciales.

Kiko Hernández niega al juez y a Campanario

Ahora bien, aunque la justicia se ha pronunciado al respecto, Kiko Hernández ha decidido dar una versión opuesta. Así lo hacía el pasado viernes: “Ha salido en todas partes que me ha ganado un juicio, ¿qué juicio me ha ganado? También te advierto, aunque yo lo dejaría ahí, que otras instancias me dicen que vamos a llegar hasta el final, aquí en Madrid. De momento, vete pagándome los 3.000 euros que me debes”.

El lío de Kiko Hernández con las instancias

Un detalle que se le ha escapado a Kiko Hernández es que efectivamente ganó en primera instancia, pero perdió en la segunda. Esto quiere decir que lo establecido en un primer momento se queda en el aire, no tiene valor, por lo que María José Campanario no debe pagarle las costas del juicio, porque en segunda instancia el juez ha determinado que cada cual se pague lo suyo.

Considera excesivo las peticiones de Campanario

“El juez dijo que esta señora había vendido su enfermedad y que nosotros no habíamos hecho nada malo. Me pedía 50.000 euros. María José recurrió y la justicia, los mismo que iban a la barbacoa, dicen que ahora sí que tiene razón, pero que en vez de pagarle 50.000 euros, le tengo que pagar 2.000 euros. Además, la justicia la condena a pagar las costas. Por lo tanto, María José, me debes todavía 3.000 euros, así que vete pagando”.

Los abogados de Campanario resuelven la duda

La Audiencia Provincial de Cádiz reconoció el daño causado al derecho al honor y la intimidad de María José Campanario. Eso sí, cierto es que el juicio lo resolvió, por decirlo de alguna manera, en tablas, por lo que cada uno pagaría sus propias costas del juicio. Así, los abogados subrayan para que Kiko Hernández lo comprenda, que “sin condena en costas a ninguna de las partes, ni en primera ni en segunda instancia”, ambos deberán pagar.

