María José Campanario, más guapa que nunca en el 50 cumpleaños de Jesulín de Ubrique

Vídeo: Europa Press

Se trataba de una importante cita familiar y eso se notaba en el rostro de María José Campanario. La odontóloga, más guapa que nunca, ha arropado a su marido, Jesulín de Ubrique, durante la fiesta celebrada en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera. Nada más bajarse del coche se ha acercado a la reportera para saludarla de forma cariñosa: "Me voy a permitir darte un beso". Se encuentra en un buen momento personal que llega después de una etapa de hermetismo en la que se ha volcado en el cuidado del benjamín de la familia: su tercer hijo Hugo. Ha elegido para la ocasión un abrigo de pelo marrón que ha combinado con una falda print animal. No han faltado a la cita la hermana del torero, Carmen Janeiro, y su madre, Carmen Bazán.

La declaración de amor de María José Campanario a Jesús Janeiro

Hace tan solo unos días, María José Campanario abrió su álbum más personal para felicitar al hombre de su vida y compartió una romántica carta. "Felicidades por esta nueva vuelta al sol al alma más pura que pueda existir, al del corazón más gigante, al que trabaja sin descanso, al que me protege hasta del aire que pueda rozarme… Al que se emociona y llora con una canción de Rocío Jurado y con una niña chica que toca el cajón. Al que se despierta de noche para volver a poner su mano en mi pecho y decirme ‘es que necesito saber que estás ahí. Felices 50, ‘minino’, mi niño, mi amor. No cambiaría ni uno solo de mis días a tu lado. No puedo decirte más que que te quiero, hasta donde la luz sea capaz de llegar", compartió en redes.