María José Campanario sale en defensa de Julia Janeiro tras las críticas a su cuerpo

Después de que Julia Janeiro hiciera pública su cuenta de Instagram, le ha tocado el turno a su madre. Hace apenas unos días, María José Campanario daba un paso al frente dentro del universo 2.0 al abrir sus redes sociales. Una decisión muy aplaudida que tenía lugar tan solo unos días después de que Jesulín de Ubrique fuera expulsado de ‘MasterChef Celebrity’, y que ha hecho que la presencia de la odontóloga en este mundo sea muy notoria. Tanto es así, que en la última ocasión no ha tenido reparo en apoyar a su hija después de que esta recibiera numerosas críticas por su físico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝑱𝑼𝑳𝑺 𝑱𝑨𝑵𝑬𝑰𝑹𝑶 ( @julsjaneiro)

No hay duda de que Julia Janeiro se ha convertido en todo un fenómeno viral. La joven cuenta ya con más de 200 mil seguidores en Instagram que no pierden detalle a su contenido, orientado principalmente al estilo. Así lo refleja su última publicación, en la que la hija de María José Campanario posa frente a un espejo con un look ‘total black’ compuesto por blazer, shorts, top asimétrico y botas altísimas.

Su conjunto contó tanto con partidarios como con detractores. Julia no tuvo reparo en responder a los comentarios de estos últimos, dejando entrever que es una mujer con carácter que no está dispuesta a tolerar las faltas de respeto de los ‘haters’. “Salir en bragas y con dos palillos como piernas”, “igual de impresentable y maleducada que sus padres”, “muy flacas” o “además, de ‘esto’, estudias o trabajas?” Han sido algunos de los mensajes que la joven ha recibido. Ella, por su parte, ha contestado tajante: “Te encantaría poder hacerlo como yo”, “no le da vergüenza con la edad que tiene, me sacas 105 años tirando por lo bajo” y “no hay que opinar sobre el físico de los demás si no te piden opinión”, entre otras respuestas.

María José Campanario, el gran apoyo de Julia Janeiro en los peores momentos

La esposa de Jesulín de Ubrique no se ha quedado callada y se ha sumado a los comentarios en el post, esta vez a los positivos: “Ella!”, ha escrito, acompañando la palabra con cuatro emojis de fuegos. Julia ha correspondido la muestra de cariño de su madre: “love you mami” (te quiero mami”; mientras que María José ha vuelto a responder: “me too, swetie! #hastadondelaluzllegue” (yo también, cariño), ha exclamado.

Los últimos movimientos 2.0 de madre e hija han dejado entrever que su relación es excepcional. Aunque Julia intenta que su vida personal no interfiera en su labor como creadora de contenido, hay momentos en los que presume del amor que se tienen sus padres tras más de dos décadas de matrimonio. Algo que también queda demostrado en la cuenta de Instagram de la odontóloga, en la que ha abierto su álbum de fotos románticas e inéditas con el torero. Muchas de ellas cuentan con el comentario de su hija en común, pilar fundamental en la vida de ambos pese a todas las polémicas que ha protagonizado desde que cumplió 18 años.