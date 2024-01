La carta más romántica de María José Campanario a Jesulín de Ubrique por su cumpleaños

La odontóloga no ha querido dejar pasar la oportunidad de dedicar unas bonitas palabras a su marido por su 50 cumpleaños.

María José Campanario ha hecho de las redes sociales su escaparate perfecto. Pese a haber permanecido durante muchos años alejada de la exposición mediática en la medida de lo posible, la odontóloga se lanzaba al universo 2.0. Lo hacía a raíz de la participación de Jesulín de Ubrique en ‘MasterChef Celebrity’, programa en el que pudo apreciar que la familia cuenta con más apoyos de los que esperaba. Tanto es así, que ahora la esposa del torero no ha tenido reparo en felicitar a su compañero de vida a través de Instagram con una tierna carta que no ha dejado indiferente a nadie.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por María José Campanario. ( @mery_land_)

Con un carrusel de imágenes de Jesulín de Ubrique en distintas situaciones de su vida, María José Campanario ha tomado la palabra como nunca antes: “Felicidades por esta nueva vuelta al sol al alma más pura que pueda existir, al del corazón más gigante, al que trabaja sin descanso, al que me protege hasta del aire que pueda rozarme… Al que se emociona y llora con una canción de Rocío Jurado y con una niña chica que toca el cajón. Al que se despierta de noche para volver a poner su mano en mi pecho y decirme ‘es que necesito saber que estás ahí’”, ha comenzado.

Sus emotiva declaración de intenciones no ha quedado ahí, y la odontóloga ha seguido dando rienda suelta al amor que siente por su marido: “Felices 50, ‘minino’, mi niño, mi amor. No cambiaría ni uno solo de mis días a tu lado. No puedo decirte más que que te quiero, hasta donde la luz sea capaz de llegar. #hastadondelaluzllegue”, ha sentenciado.

Como no podía ser de otra manera, en cuestión de minutos la publicación de María José ha reunido miles de ‘me gusta’, además de comentarios de rostros conocidos cercanos al matrimonio. Entre ellos el de Chenoa, que por medio del post de Campanario ha felicitado a Jesulín en su 50 cumpleaños, dejando entrever que goza de una muy buena sintonía con ambos.

El paso televisivo de Jesulín de Ubrique que también favoreció a María José Campanario

Ya que la catalana también ha compartido estas imágenes junto a una canción a través de sus stories de Instagram, el diestro ha podido dejar constancia de la declaración de amor de su esposa en su perfil. Además, también ha compartido las felicitaciones 2.0 de famosos con los que compartió cocina en ‘MasterChef Celebrity’, como Álvaro Muñoz Escassi o Toñi Moreno.

Cabe recordar que el torero se quedó a las puertas de una final que hubiera disputado junto a los dos participantes mencionados, Blanca Romero, Daniel Illescas y Laura Londoño. Finalmente esta última fue quien se hizo con el primer puesto, aunque si algo quedó claro con el paso de las semanas, es que todos ellos han forjado una relación amistosa excepcional.