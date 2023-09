María Jiménez, una mujer única e irrepetible

“Una loca muy centrada”. Así era como se definía María Jiménez en la última entrevista que concedió a SEMANA. Sin embargo, era el pasado 7 de septiembre cuando la emblemática cantante fallecía a los 73 años de edad en Triana, Sevilla. Un durísimo varapalo por el que sus seres queridos quedaban sumidos en la más absoluta tristeza del mismo modo que sus seguidores. Es por ello que, en su último número, SEMANA ha llevado a cabo un homenaje hacia una de las figuras más destacadas del panorama nacional, la cual ha dejado consigo un legado imborrable. Para descubrirlo, ¡no te pierdas todas las novedades de la revista, disponible este miércoles en tu kiosco!

Aunque arrastraba problemas de salud desde hacía tiempo, nadie podía haber llegado a imaginar que el fin de la vida de María Jiménez llegaría de forma tan repentina. Unos días antes, la actriz ingresó en el hospital por cierto malestar, pero ya no salió del centro médico en cuestión. Así lo comunicaba su hijo Alejandro en un comunicado de lo más doloroso: “Con profunda tristeza y dolor en nuestros corazones, despedimos hoy a María Jiménez, mujer amada y respetada por su compromiso inquebrantable con su familia, amigos y admiradores. Un espíritu indomable, una personalidad arrolladora, una mujer fuerte y valiente que luchó contra todas las adversidades más allá de lo imaginable”, decía.

Un icono en lo personal y en lo profesional

Sin duda alguna, estas son unas palabras que describen a la perfección el carácter de María y cómo amó lo que hacía hasta el último día de su vida. Además, no solo destacó en lo profesional, sino también en lo personal, ya que se convirtió en un referente al defender los derechos del colectivo LGTBIQ+, afrontar la maternidad en solitario e incluso denunciar los malos tratos en una época complicada. Una serie de valores que hicieron de Jiménez todo un icono que no tuvo una infancia en absoluto sencilla, ya que ella misma admitió que “de pequeña pasó mucha hambre”, pero que había “llegado a donde quería”.

La tormentosa historia de amor de María Jiménez y Pepe Sancho

En su última entrevista para esta revista, la artista aseguró no seguir ningún patrón y simplemente dejarse llevar por sus emociones: “Vivo la vida a mi manera y así no soy esclava de ningún título”, confesaba con mucho orgullo. Sin embargo, ese empuje y garra no fueron siempre positivos para María, ya que también hizo gala de ellos cuando conoció a Pepe Sancho, justo en el momento cumbre de su carrera profesional. Ambos protagonizaron un romance apasionado que terminó con una terrible separación muy sonada en todo el país. Es por ello que no resulta extraño que Jiménez sacara grandes éxitos como ‘Se acabó’, un himno en toda regla sobre el amor y sobre la traición que ha seguido ligado a ella pese al paso de los años.

No obstante, fruto de su historia de amor nació su hijo en común, Alejandro; aunque Pepe también adoptó legalmente a Rocío, hija de María. Años después, concretamente en 1985, la cantante tuvo que hacer frente a uno de los varapalos más dolorosos de su vida: la muerte de su hija en un accidente de coche. Un durísimo bache que la artista jamás superó y del que siempre le ha costado hablar, marcando éste un antes y un después en una vida marcada por el éxito y también por los altibajos emocionales, los cuales hicieron que el día a día de María fuera lo más parecido a una montaña rusa.

María Jiménez fallecía a los 73 años de edad. El legado de la artista seguirá siendo imborrable.