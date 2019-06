El pasado 28 de mayo, María Jiménez fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, donde todavía permanece ingresada. Tras algunos días sin conocer su estado de salud, es su hermana quien da el último parte médico de la artista: María se encuentra totalmente consciente.

Su hermana Isabel Jiménez da su último parte médico

Su hermana Isabel Jiménez ha acudido a la salida de la romería de la Virgen del Rocío en Triana, algo que indica que la artista tiene una leve mejoría. Además, ella así lo confirma a ‘Europa Press’: «Si no fuera porque mi hermana tiene la mejoría que tiene yo no estaría aquí», les ha contado.

María Jiménez está totalmente consciente

A pesar de que su estado todavía es grave, María Jiménez se encuentra «totalmente consciente». Aún así, la artista sigue teniendo problemas en su día a día: «Ella me mira y me quiere hablar, pero no puede de momento», ha contado al citado medio su hermana.

Fue trasladada a la UCI en un hospital de Sevilla

Fuera como fuese estas son buenas noticias tras el ingreso hospitalario en la unidad de cuidados intensivas del Hospital Virgen del Rocío. Además, desde aquel día, la familia no ha querido emitir ningún comunicado ni parte médico acerca del estado de salud de María Jiménez.

En las dos últimas semanas, no había nuevos datos sobre su salud

Si antes lo hacían con más frecuencia, en estas dos últimas semanas desconocíamos los avances de la artista. De hecho, tras el traslado a la unidad de cuidados intensivos había más preocupación en torno a su estado de salud.

Un mes después de su operación, todavía permanece ingresada

Hay que remontarse hasta el 2 de mayo cuando se conoció que la artista había tenido que ser operada de urgencia en la clínica San Rafael de Cádiz debido a una obstrucción intestinal y desde entonces ha permanecido ingresado.

Primero lo estuvo en una clínica Cádiz, donde fue operada de urgencia

Permaneció casi cuatro semanas ingresada en este Hospital de Cádiz, hasta que la familia y el equipo médico tomó la decisión de que fuera trasladada al hospital sevillano. Desde entonces, permanece en la UCI.

Su hijo Alejandro, el portavoz de la familia

Fue el pasado 25 de mayo cuando su hijo Alejandro Sancho dio el último parte médico de la artista antes de conocer estas nuevas palabras de su hermana. En ese momento él dijo a ‘Viva la vida’ que: «María está estable dentro de la gravedad. Su organismo está respondiendo bien, pero será a medio plazo. El proceso será muy lento. Le han quitado la respiración asistida. Sus pulmones están funcionando y en cuanto vean que está bien le quitarán el tubo».

Tiene por delante una recuperación larga

A pesar de esta mejoría, ya dijo su hijo que la recuperación iba a ser larga y aseguró que tiene por delante «una cuesta bastante empinada y la recuperación va a ser larga. Espero que esto salga adelante aunque será un proceso largo». Algo que se ha confirmado con los recientes acontecimientos.