La llamada perdida de María Jiménez a Terelu antes de morir

Este viernes Sevilla se despedía de la gran María Jiménez como ella había deseado (y planificado): por todo lo alto. La artista, quien fallecía el 7 de septiembre en su casa sevillana de Triana a los 73 años, recibía el último adiós con todos los honores. Su féretro se ha paseado por su ciudad natal, montado en un carruaje de caballos, entre vítores, aplausos y música, mucha música. Sevilla entera se ha volcado con María en su último 'paseíllo' antes de ser enterrada en el cementerio de San Fernando, donde ya descansa convertida en mito. Coincidencia o no, el programa de 'Y así es verano' ha desvelado hoy que María Jiménez hizo una última llamada antes de morir a Terelu. La excolaboradora de televisión, que despedía a su madre, María Teresa Campos, dos días antes, ha descubierto ahora el registro.

María Jiménez no se olvidó de María Teresa ni en sus últimos momentos

Alejandra Rubio, hija de Terelu, ha sido la encargada de contar esta anécdota en el programa de Telecinco donde colabora. La nieta de María Teresa Campos, quien se incorporó recientemente a su puesto de trabajo, ha relatado que su madre se dio cuenta el mismo día de la muerte de la artista sevillana. "Con tanto mensajes de amigos y personas cercanas que había recibido estos días, mi madre tenía mucho que contestar. Alucinó cuando vio la llamada de María Jiménez en rojo", ha contado Alejandra.

Al ver que Terelu no contestaba, la hermana de María, Isabel Jiménez, decidió mandarle un mensaje de WhatsApp. "Le decía que habían intentado llamarla, pero que no habían conseguido hablar con ella. Le decía que lo sentía mucho por el fallecimiento de mi abuela. Se lo mandaba de parte de ella y de María, porque María no podía escribir. Pero quería trasladarle su cariño", añadía la nieta de María Teresa.

La joven de 23 años ha confesado que no sabe muy bien cuándo se produjo esa llamada, si el 5 o el 6 de septiembre. Sí, en cambio, la hora: a las 11:30 de la mañana. Como ha relatado Alejandra, Terelu ya ha podido hablar con la hermana de María Jiménez. Ambas, muy a su pesar, se han trasladado las correspondientes condolencias. "Mi abuela y María estaban muy unidas. Isabel le dijo a mi madre que mi abuela siempre se interesó por el estado de salud de María", sentenciaba.

Dos mujeres muy diferentes, pero con grandes paralelismos

María Teresa fallecía este martes a los 82 años en la fundación Jiménez Díaz (Madrid), donde ingresaba por una insuficiencia respiratoria. Su partida fue un mazazo, no solo para su familia, sino para el mundo del periodismo y la comunicación. Cada una en los suyo, tanto la malagueña como María Jiménez, fueron mujeres pioneras, incapaces de callarse y adelantadas a su tiempo.

Andaluzas de pura cepa (aunque la comunicadora nació en Tetuán, Marruecos), sus vidas guardan cierto paralelismo en lo que a su vida personal se refiere. Ambas tuvieron que afrontar la muerte prematura de un ser querido, que la sumió en una profunda tristeza, como no podía ser de otra forma. Aunque María Teresa sí fue capaz de sobreponerse al suicidio de su marido y padre de sus hijas, María nunca puso superar la trágica muerte de su hija.