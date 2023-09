La hermana de María Jiménez desvela la gran pena de la cantante antes de fallecer

María Jiménez nos ha dicho adiós este jueves 7 de septiembre. La artista fallecía en su casa de Sevilla a los 73 años a causa del cáncer de pulmón que padecía desde hacía años. Ha sido su hijo Alejandro el responsable de trasladar la fatal noticia a la opinión pública a través de un comunicado: "Con profunda tristeza y dolor en nuestros corazones despedimos hoy a María Jiménez, mujer amada y respetada por su compromiso inquebrantable con su familia, amigos y admiradores". María no ha podido ganar la última batalla contra una enfermedad que se la ha llevado demasiado pronto, como horas después desvelaba su hermana, Isabel. "Creía que iba a superar esto también, pero no ha podido ser. Yo pensaba que de esta también salía", declaraba quien ha sido la sombra de la artista durante buena parte de su vida y, especialmente, en sus últimos años. Isabel se ha mostrado muy crítica al hablar del último gran deseo de su hermana, que no pudo cumplir en vida.

Isabel Jiménez ha atendido a los medios a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla, donde descansas los restos de María. La capilla ardiente es un ir y venir de gente desde primera hora, que ha querido acercarse al lugar para mostrar sus respetos y dar el último adiós a una de las artistas más icónicas de la historia de nuestro país. María Jiménez dejó todo atado, al milímetro, para tener el funeral que siempre había soñado. Sus deseos se están cumpliendo al pie de la letra, como no podía ser de otra manera.

"Estamos destrozado, pero la sonrisa a mí no me falta nunca. Es una gran pérdida. Para mí es mi hermana, mi hermana, y ella ha luchado mucho en esta vida. Yo pensé que iba a seguir luchando, pero no ha sido así. Lo veníamos venir, pero no se esperaba tan rápido. Venía a una revisión y ahí se la ha comido la enfermedad" confesaba la hermana de la cantante ante las cámaras.

Al ser preguntada sobre cómo definiría a María, Isabel Jiménez y ha retratado a la perfección a la mujer que todos recordamos: luchadora, de personalidad transgresora y sin pelos en la lengua. "Una hermana peleona. Muy guerrillera. Siempre bromeando, pero con muy mal genio. Hemos discutido mucho. Ella ha luchado lo más grande en esta vida. Ha llegado donde ha querido llegar. Genio y figura hasta la sepultura", recordaba.

Isabel ha trasladado su agradecimiento por el cariño que está recibiendo su hermana tras su inesperado fallecimiento, al tiempo que se ha mostrado muy crítica con los reconocimientos oficiales que, a su entender, llegan demasiado tarde. Explicaba que la gran pena que tienen y con la que se fue María es la de no haber recibido la medalla de Andalucía. "La ciudad de Sevilla se ha volcado con nosotros, pero se ha ido sin la medalla. Dicen que va a ser póstuma, pero ya veremos...", sentenciaba.

Una postura que también han defendido los grandes amigos de María Jiménez, José Mercé, y los diseñadores Victorio y Lucchino. "Qué pena de verdad que no hubiera habido cientos de reconocimientos a mi María y ella los hubiera escuchado", ha reprochado el cantaor de flamenco en el programa 'Y ahora Sonsoles'.

Un último paseo en caballo para la gran María Jiménez

María Jiménez tenía claro cómo quería que se organizara su última despedida. La artista dejó dicho a sus familiares más cercanos que deseaba que se le diera un paseo póstumo en coche de caballos por su adorado barrio de Triana. Un deseo, este sí, que se hará realidad, tal y como ha confirmado el Ayuntamiento de Sevilla, donde se ha instalado la capilla ardiente.

