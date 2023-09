El día que María Jiménez encumbró a Rocío Jurado y le "leyó la cartilla” a Isabel Pantoja

María Jiménez fallecía en su casa de Triana (Sevilla) a los 73 años. Un desenlace que nadie esperaba y del que informaba su hijo Alejandro a través de un comunicado. La artista perdía la última batalla contra el cáncer de pulmón que padecía después de una lucha feroz contra la enfermedad. "Lo veníamos venir, pero no se esperaba tan rápido. Se la ha comido la enfermedad", confesaba su hermana Isabel, quien ha sido su sombra durante estos últimos años. Su muerte ha dejado huérfanos a sus incondicionales, pero también ha permitido recuperar un sinfín de documentos audiovisuales en los que María hablaba sin tapujos de todo aquello que se la preguntaba. Tirando de hemeroteca, ha salido a la luz una entrevista que le hizo Lauren Postigo en la que la sevillana, sin pelos en la lengua, opinaba de sus dos grandes "rivales" en la escena musical, Rocío Jurado e Isabel Pantoja. Sus declaraciones no tienen desperdicio.

María Jiménez, una mujer que decía lo que pensaba, para lo bueno y también para lo malo

El crítico musical entrevistaba a una jovencísima María Jiménez en 1978 para 'Cantares'. Un formato de TVE que combinaba la música en vivo con charlas íntimas entre el presentador y los cantantes más ilustres -y otros no tanto- de la época. La copla siempre tuvo un lugar privilegiado en el programa de Postigo. Un género en el que María se hizo un hueco con su particular forma de 'comerse' los escenarios, pero donde la competencia era máxima. No en vano, jugaba en el mismo terreno de 'La más grande' y otra reina de la copla, Isabel Pantoja.

Durante la citada entrevista, María no dudó en mostrar su auténtica devoción por La Jurado, a quien comparó con una de las damas inolvidables de Hollywood. "Mi ídolo de siempre ha sido Rocío Jurado. Para mí, pienso que es la Liza Minnelli de aquí", confesaba. Unas declaraciones son las que hacía gala de esa personalidad tan echada p'alante que la caracterizaba.

En cambio, no tuvo la misma deferencia con su otra gran competidora. Fue el propio Lauren quien quiso saber su opinión sobre Isabel. En ese momento, esta última tenía 22 años y ya había acudido a 'Cantares' el 17 de marzo de 1978. María Jiménez lo hizo el 3 de noviembre, con 28 años. "No me desagrada. No me molesta al oído. Pero pienso que todavía no ha encontrado su personalidad. No ha encajado en su personaje", sentenció sin titubear.

La vida de Isabel y María acabó por tener más paralelismos de los que en ese momento hubieran imaginado, muy a su pesar. Marcadas ambas por la pérdida prematura de un ser querido (la primera, un marido; la segunda, una hija), tampoco tuvieron demasiada suerte en el amor. A cambio, se proveyeron de una carrera musical meteórica, del aplauso del gran público y del aval de la crítica. Un reconocimiento del que Isabel todavía goza, inmersa en su gira de conciertos.

1 de 3 María Jiménez vivió una tormentosa relación con Pepe Sancho 2 de 3 María y Pepe se casaron por primera vez en 1980. Al primer enlace le sucedieron otros dos 3 de 3 María denunció a su marido por malos tratos en 2004