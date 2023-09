María Jiménez, a corazón abierto: de su dura infancia al consejo que le dio Sancho Gracia sobre Pepe Sancho

María Jiménez fallecía el pasado 7 de septiembre a los 73 años. La cantante recibía el último adiós con todos los honores en Sevilla. Tres días después de su muerte, laSexta ha emitido 'Mi mundo es otro', una serie documental de dos capítulos en la que la propia artista había colaborado. Ella misma ha narrado aspectos desconocidos de su vida, tanto de su faceta profesional como personal.

En este documental, María Jiménez ha querido contar en primera persona los golpes que le había dado la vida. Serena y sin perder la sonrisa, la cantante revelaba que le habían encontrado una mancha en el pulmón. "Me han dado quimioterapia en pastillas, el cáncer llegó a mi vida. Estoy haciéndome analíticas casi todas las semanas. He vivido mi vida sin pensar en el fin. No sé hasta cuando seguirán las fuerzas, pero seguiré luchando. Todo tiene arreglo menos la muerte", se le escucha decir.

En la primera entrega de la serie documental, se aprecia la vitalidad que tenía y ella misma explicaba que quería aprovechar cada momento junto a los suyos. "La vida me ha puesto una nueva piedra en el camino, esta vez como enfermedad", reflexionaba. María Jiménez se sinceraba con todos y revelaba que llevaba una peluca porque se le había comenzado a caer el pelo. Igualmente, en el momento de la grabación, la artista reconocía que todavía no sabía quién era ni lo que representaba puesto que siempre se ha mantenido muy humilde.

Los primeros golpes de su vida: los de su madre

María Jiménez recordaba su infancia y reconocía que sufrió mucho a manos de su madre, quien estaba enferma. "Desde niña empecé a vivir con los golpes de una madre alcohólica", rememora. La cantante recordaba que su progenitora actuaba como si fuese una madrastra, era muy mala con ella, aún así le tenía mucho cariño. "Me odiaba porque mi padre me adoraba. Me odiaba porque vería en mí reflejada a las mujeres que mi padre tenía", opinaba. Cuando ella tenía 25 años su madre la quiso pegar, algo que jamás ha podido borrar de sus recuerdos. También le llegó a robar dinero y las joyas que tenía. La vida de María Jiménez dio un vuelco cuando se trasladó a vivir desde muy jovencita para comenzar su carrera. Fue en la capital condal donde empezó a aprender de todo. "He sido una loca toda mi vida. Los hombres en este país son muy machistas, yo era un espíritu libre y no era muy comprendida", se sincera.

La llegada de su primer hija y la negación del padre

María Jiménez se quedó embarazada con tan solo 16 años. Rápidamente se lo contó al padre de la hija que esperaba, pero éste no quiso saber nada. "Me dijo que no era de él. Fue un palo muy grande, pero como soy fuerte lo superé. Me daba iba igual ser madre soltera en esa época, yo era libre. A él le dije que si no era su hijo no lo iba a ser nunca", admite y deja claro que su pareja de entonces ya murió. Dos semanas después de dar a luz, la cantante ya estaba subida a los escenarios porque ahora tenía una boca más que alimentar (pues también se encargaba de sus padres y sus hermanos). "Ser madre me hizo madurar de golpe", se sincera.

El consejo que le dio Sancho Gracia antes de su boda con Pepe Sancho

María Jiménez repetía por activa y por pasiva que Pepe Sancho, su marido, fue el mayor error de su vida, aunque ella no lo supo en un principio. Lo suyo fue un flechazo, pero todo se tornó negro una vez que se dieron el "sí, quiero". Días antes de la boda, la cantante revela que Sancho Gracia le aconsejó que no pasara por el altar. "Me dijo que él me quería más de lo que me quería Pepe Sancho", cuenta en su serie documental.