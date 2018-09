María Jesús Ruiz ha decidido romper con todas las especulaciones y dejar claro que su relación con Julio Ruz ha llegado a su fin. Bueno, casi todas las especulaciones, dado que no ha querido entrar a valorar esas otras informaciones que ponen de relieve que su cercanía a su ex, José María Gil Silgado, es cada vez más estrecha y, según la hija de este, Anabel Gil, podrían haber retomado su relación. Sea como fuere, María Jesús Ruiz ha decido a dar un nuevo giro a su vida sentimental y es que ella ha demostrado en muchas ocasiones que no le da miedo el cambio.

9 Una ruptura a pocos pasos del altar El final de su relación con Julio Ruz ha llegado pocos días antes de que se jurasen amor eterno en una boda programada para el pasado 14 de septiembre. Días antes de producirse el enlace, la modelo y el empresario anunciaron que se posponía la boda. Una noticia que pilló a todos por sorpresa, dado que las muestras de cariño de la pareja eran constantes en las redes sociales. 8 El motivo del final de su romance María Jesús Ruiz, después de semanas de rumores, ha preferido salir a la palestra y confesar qué ha pasado para tomar esta drástica decisión a pocos días de vestir de blanco. “Quiero mucho a Julio, pero hay un problema: mi familia y él no tienen buena relación. Esto ha generado una serie de discusiones que, sumadas a los problemas normales en una relación, hacen imposible la convivencia”, aseguraba la ex Miss España para la revista ‘Corazón’. 7 Asegura estar aún enamorada de Julio Pese a que el final de su relación sea un hecho, deja abierta la posibilidad de que exista una reconciliación, aunque sea por el hecho de que Julio Ruiz no saldrá jamás de su vida al ser el padre de su segunda hija: “Nos separamos queriéndonos. Julio ha sido mi mejor apoyo, mi amor, mi compañero y un maravilloso padre”. 6 ¿Qué espera María Jesús Ruiz de esta etapa? Algo muy sencillo: “Estar tranquila”. María Jesús Ruiz quiere centrarse en el cuidado de sus hijas, en reenfocar su futuro profesional y reconstruir su vida en solitario tras salir de dos relaciones muy apasionadas que se han ido solapando en el tiempo. 5 El ‘otro’ motivo de la ruptura Anabel Gil, hija del polémico empresario, ha ofrecido otra versión de la ruptura de la modelo y Julio Ruz, desde su punto de vista: “Para ella una relación normal no es la misma que para ti y para mí. Tiene problemas con Julio que no se solucionarán, porque él no es el tipo de hombre que ella necesita. Necesita un hombre como mi padre”. 4 ¿Está de nuevo con Gil Silgado? Anabel lo tiene muy claro: “Está con mi padre”. Así lo ha dicho este fin de semana a ‘Socialité’, donde afirma que su padre “sigue obsesionado” con la modelo y que se han visto en diversas ocasiones a espaldas de Julio. Algo que, en un principio negó María Jesús Ruiz, pero que más tarde confirmó que era tan solo por motivos que atañen a la hija que tienen en común y no con las intenciones que sospechaba Anabel. 3 ¿Por qué habría regresado con Gil Silgado? “Yo creo que necesita tener un tipo de vida y ese tipo de vida se lo facilitan pocas personas. Mi padre es esa persona, porque él está enganchado a ella, pero ella después tendrá que pagar un precio porque mi padre tiene ciertas actitudes. Si no quieres trabajar y te tienen que mantener, pues tendrás que pasar por ciertas cosas”, asegura Anabel en conversación con María Patiño en ‘Socialité’. 2 Anabel Gil sentencia a María Jesús Ruiz Anabel no tiene un buen concepto de la madre de su hermana pequeña: “Las relaciones que ha tenido con todo el mundo son muy oscuras. Es interesada y calculadora con todo”. Lógicamente, María Jesús Ruiz no quiso quedarse callada. 1 La contundente respuesta de la modelo “¿Esa tía dice alguna verdad en su puñetera vida? Esa tía que se meta el dedo en el culo y después lo huela. No tengo ninguna intención de volver con nadie, estoy sola”, decía la modelo muy cabreada por las afirmaciones de Anabel Gil.