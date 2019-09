View this post on Instagram

CONCURSO FIGURANTES VIDEOCLIP ?Eres fan de María Jesús Ruiz? ¿Quieres formar parte del elenco de figurantes del videoclip de su primer single? Pues ya hemos llegado nosotros para convertirte en protagonista y puedas conocerla personalmente. Envíanos dos fotografías de cuerpo entero, con tus datos personales, nombre y apellidos, edad, estatura y teléfono de contacto a [email protected] ¡¡Y saca la estrella que llevas dentro!! Participa y gana 7 noches de estancia con vuelos incluidos (para dos personas) gratis en Bungalows Side Shore (incluye alojamiento y desayuno) un Meet & Great con María Jesús Ruiz con almuerzo o cena y transfer de recogidas en el aeropuerto de la isla. Entrada VIP a Music Meets Tourism, con traslado de Bungalows Side Shore al evento y posado en photocall. Todo en Maspalomas Costa Canaria (Gran Canaria) del 1 al 7 de Junio de 2020 ¿Suena bien verdad? 😎 Pues este premio puede ser tuyo en tres sencillos pasos: ➡ 1. Síguenos @musicmeetstourism @mariajesusruizg @hotrawo ➡ 2. Dale like a la publicación ➡ 3. Menciona a la persona que te llevarías a Bungalows Side Shore Cuantas más veces participes, más oportunidades tendrás. ¡Dale caña! 💪 *Traslados en avión (Clase Turista) desde cualquier punto del territorio español hasta Gran Canaria *Sorteo realizado entre los seleccionados y asistentes al videoclip #mjruizfans #hotrawo