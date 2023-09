María Jesús Ruiz está pletórica. No puede disimular su felicidad después de contraer matrimonio con su ya marido Curro. "Ha triunfado el amor", ha confesado la que fuera Miss España 2004 en su primera aparición conjunta, a propósito de la Madrid Fashion Week. A pesar de los numerosos rumores de infidelidad que han sobrevolado a la pareja en los últimos meses, la modelo y su novio se daban el 'Sí, quiero' la semana pasada, ante un nutrido grupo de amigos y familiares entre los que no se encontraba la madre dela novia. La sonada ausencia no logró ensombrecer este día tan especial para el nuevo matrimonio. Una boda que pillaba a todos por sorpresa, incluso, a la propia María Jesús, que ha reconocido que tampoco sabía que se casaba.

Vídeo: Europa Press