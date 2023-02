María Jesús Ruiz, preocupada por su novio, Curro, ingresado en el hospital

María Jesús Ruiz atraviesa un momento delicado. Su novio, Curro, ha sufrido un revés de salud y ha tenido que ser ingresado en un centro hospitalario. Ella misma ha dado noticia del incidente. "Mi amor a lo grande, contigo he aprendido a amar sin condiciones. Acabo de dejarte en el hospital y ya te echo de menos. Todo lo que sucede conviene y de lo malo hay que aprender siempre", dice en sus redes sociales. "Ahora iremos por la vida con muelles y saltando. Te amo por encima de todo".

La que fuera Miss España en 2004 no ha detallado qué es lo que le ha sucedido exactamente a su pareja, pero todo parece indicar que podría tratarse de un infarto. Al menos, eso es lo que creen algunos de sus seguidores, que señalan: "Por lo que deduzco ha sido infarto, ¿verdad? Porque eso de con muelles y saltando será eso. Porque a mí también me dio un infarto y me pusieron 2 muelles en las arterias".

El ingreso de Curro se produce apenas unos días después de que la expareja de la modelo y excolaboradora de televisión, Gil Silgado, sufriera también un revés de salud. Tal y como adelantó SEMANA en exclusiva, el empresario fue ingresado de urgencia en el hospital Infanta Elena de Huelva. Hace unos días, el empresario empezó a sentirse mal en la celda de la prisión onubense, donde fue trasladado hace unas semanas para seguir cumpliendo su condena. El expresidente del Xérez Club Deportivo fue trasladado en ambulancia inmediatamente al centro hospitalario aquejado de un fuerte de dolor en el pecho y con la tensión muy alta. Después de pasar unas horas ingresado en observación, Gil Silgado fue trasladado a planta a la espera de que se le realicen varias pruebas.

Así, dos personas importantes en la vida de María Jesús pasan por momentos decisivos. De momento se desconoce si Curro está mejor, o si regresará pronto a casa. Del empresario, por su parte, sí se conocen los informes médicos. Estos dicen que su estado de salud es delicado. También señalan que lo mejor para él sería que siguiese cumpliendo su pena en un centro de inserción social porque tendría mejor calidad de vida. Ahora, este nuevo revés de salud podría hacer que finalmente le aceptasen el tercer grado, aunque de momento se desconoce su situación.

Son pocos los detalles que se conocen la vida de Gil Silgado en la cárcel. Sí supimos que le detectaron un cáncer de colon en 2021. Entonces, tuvo que ser sometido a una primera intervención. Posteriormente, los médicos le confesaron que tenía que operarse por segunda vez. Sin embargo, el empresario negó esa operación. En estos momentos, su estado es delicado, tal es que incluso aseguraron que en prisión se movía en silla de ruedas, además de estar sumido en una depresión, ya que es consciente del delicado cuadro clínico que representa.

En la actualidad, María Jesús Ruiz vive alejada de la televisión y centrada en su faceta como empresaria, ya que tiene una tienda de moda online en su pueblo natal, Andújar. donde comparte su vida con Curro. Se conocieron hace cuatro años cuando él empezó a trabajar con ella como community manager y acabó convirtiéndose en su pareja. Juntos llevan ya 4 años y su idea es casarse este año. Así lo ha contado ella: "El otro día me dice Curro, '¿tú sabes que en el 2023 te vas a casar?'. ¿Ah, sí?, dije yo. Digo, 'pues me tendrás que avisar, ¿no? Porque yo tendré que comprarme un traje'. Y me dice: 'No te olvides de que yo ya me sé tu talla y me sé todas tus cosas".