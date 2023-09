Aunque el amor sonríe a María Jesús Ruiz quien acaba de contraer matrimonio con Curro, su enlace se ha visto empañado por un momento de distanciamiento con su familia. "Es un tema muy doloroso para mí", indicaba muy afectada al recordar que los suyos no aceptan a su marido. La ex Miss España ha confesado que lleva semanas sin mantener contacto con su madre quien no acudió a su reciente "sí, quiero".

"Para mí la familia lo es todo", afirmaba a corazón abierto. También reconocía que quizás todo había estallado por la cantidad de obstáculos que habían tenido que superar. "Nosotros tuvimos que reinventarnos. Yo con la pandemia me quedé sin trabajo, Curro se dedicaba al mundo del fútbol, el marketing y también se quedó sin trabajo. No entendemos a día de hoy como después de cuatro años en los que hemos estado a una, mis padres, mis hermanos no lo aceptan".

El mensaje de María Jesús Ruiz

La andaluza ha indicado que su familia no quiso acompañarla en su boda. "Yo no les puedo obligar. Es cuestión de tiempo. Quizás nos hubiésemos casado antes, pero estaba esperando a que las cosas se aflojaran y que con mi familia todo estuviera mejor. Quizás con el tiempo mi madre se diera cuenta que es mi vida. Esa es mi esperanza. Nosotros nos queremos por encima de todo".

Totalmente desencajada con el tema, ha reconocido que estaba temblando al tratar este asunto. "Desde el pasado 29 de agosto no he vuelto a hablar con mi madre. Yo le dije que me iba a volver a equivocarme mil y una veces, pero me tenía que dar el derecho a equivocarme. Dios no lo quiera, igual el año que viene digo que me ha salido mal, pero este momento presente no me lo quiero perder. Tengo el derecho a vivir mi vida". Respecto a la actitud que han adoptado sus hermanos ha manifestado lo siguiente: "Ellos solo quieren proteger a mi madre. Ellos quieren que no sufra y no le haga daño".

El malestar de su progenitora, a quien siempre ha estado muy unida, se produce cuando salió en televisión que Curro estaba casado. "Mi madre pensó que nos había engañado, pero con el paso del tiempo me ha demostrado bastante. Nosotros somos una familia super bonita". María Jesús Ruiz solo ha tenido palabras de elogio hacia el amor de su vida. "Curro es una persona muy salvaje en todo, en amar, en odiar, en trabajar. Él lo hace todo con pasión. ¿Qué pasa? La relación con Curro no fluye porque los dos son muy potentes en carácter. Mi madre cree todo lo que sale en la tele". Terminaba su intervención enviando un mensaje a su madre: "Le pido que me deje ser feliz, que confíe en mí. Tengo 40 años, si me equivoco me equivoco yo. Ahora estoy enamorada y soy feliz y quiero vivirlo con ella".