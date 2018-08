13 Su tierna declaración de amor

“Hoy me doy cuenta del viaje tan maravilloso que emprendimos hace tiempo… me doy cuenta de que te amo sobre todas las cosas y que ojalá la vida me de las oportunidades precisas para que sepas todo lo que haría por ti. Gracias por hacerme sentir tan especial siempre. Te amo Julio”, escribía la ex Miss España en su Instagram, como acompañamiento a una bonita fotografía de la pareja compartiendo mesa y mantel en un exclusivo restaurante. Una romántica cena para celebrar el triunfo del amor frente a las adversidades.