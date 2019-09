María Jesús Ruiz defiende a su madre con fervor, pese a sus difíciles problemas

Una madre está por encima de todo. Al menos así piensa la mayoría, entre las que podríamos incluir a María Jesús Ruiz, que se niega a sacar de su vida a su madre, Juani, por mucho que la hayan advertido de que quizá le cause más problemas añadidos a su ajetreada vida personal. La modelo ha sufrido mucho en los últimos años en cuestiones de amor, y es que parece que nunca encuentra la estabilidad, ni con José María Gil Silgado ni con Julio Ruiz. Pero una constante sí que es la queja de ambos de que la mayor parte de sus problemas vengan de la intromisión de su suegra en sus respectivas relaciones.

La relación entre madre e hija también se resintió durante el concurso de ‘GH Dúo’, en el que María Jesús Ruiz participaba y en el que su madre ejercía como defensora en plató. Juani lo tuvo especialmente complicado para defender a su hija, porque parecía estar en todos los ‘fregaos’, aunque al final logró ser la ganadora frente a Kiko Rivera. Eso sí, la madre aguantó todos los días en plató hasta la semifinal, cuando se marchó de plató. A raíz de aquí en ‘Sálvame’ se narraba un episodio en el que supuestamente la modelo le envió audios a su madre “con más de 10 insultos”.

Ante este panorama, María Jesús Ruiz ha entendido que debe defender a su madre de los rumores que aseguran que su relación no es del todo idílica. Lo ha hecho a través de una foto subida a su perfil de Instagram, en el que ha dado la cara por ella con uñas y dientes: “Continuamos juntas, fuertes, unidas, sin censura y sin miedo a nada. No cabe duda de que la vida nos lo pone difícil, hacemos lo que podemos para lidiar con ello, para tomar en consideración las lecciones y seguir adelante sin remordimiento alguno. A lo largo de toda mi vida ha habido tantos motivos para ser feliz, tantos momentos llenos de diversión… Mientras continuamos este viaje juntas, escribiremos nuevas historias, compartiremos más risas, conoceremos gente nueva, contaremos más historias, en fe, en confianza, y no tomaremos nada por separado”, comenzaba a defender su relación maternofilial.

“Cada vez que me llega una carta de un fan y leo todo el cariño que me mostráis, mi corazón da un vuelco y me quedo sin palabras, ningún agradecimiento por mi parte sería justo y más cuando veo lo que también valoráis al mayor pilar de mi vida, mi madre. No dejéis que nada altere vuestra esencia. Dejemos que nuestras aspiraciones nos guíen, nunca alejándonos de lo que realmente somos…una FAMILIA”, zanjaba María Jesús Ruiz, orgullosa de su madre, por mucho que hayan tratado de ponerla en su contra o que hayan tenido momentos complicados.