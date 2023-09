María García de Jaime: "Hablar de otras personas me hace sufrir"

María García de Jaime es una de las influencers más famosas de nuestro país y su más de medio millón de seguidores así lo atestiguan. La mujer de Tomás Páramo, con el que forma una de las parejas más sólidas del panorama social, ha aprovechado su altavoz en redes sociales para cortarse su melena XXL, de la mano de Llongueras, con un fin solidario. "Se acerca el día del cáncer de mama y para mí, no había mejor manera de aportar mi granito de arena que aceptando esta iniciativa de donar parte de mi pelo para que se puedan hacer pelucas de cabello natural para todas esas mujeres que padecen cáncer de mama", nos ha dicho.

María nos ha contado en primera persona lo que ha significado para ella el volver a participar en este fin solidario y se ha mostrado feliz y contenta por la buena acogida que está teniendo este proyecto. Aunque se considera una tímida empedernida, la amiga íntima de Victoria Federica se ha abierto en canal y nos ha contado cómo se encuentra tras haber sido madre hace apenas unos meses, su relación con los medios y cómo, tras años de matrimonio con Tomás Páramo, sigue siendo el pilar de su vida y su mejor amigo.

¡Qué bonita iniciativa!

Hace dos meses Longueras me propuso cortarme el pelo para donarlo a una persona que lo necesitaba. De hecho, ya me han escrito seguidoras que lo van a hacer y que quieren que les cuente cómo es el proceso. Es gratuito y se necesitan un mínimo de 30 centímetros de cabello para poder hacerlo. Yo doné 40 cm porque lo tenía súper largo, pero si no tienes el pelo largo o no ves que sea el momento de cortarte el pelo también puedes ayudar comprando unas de las tres pinzas solidarias que se ha puesto a la venta.

Si una lectora está leyendo ahora misma esta entrevista y quiere donar parte de su pelo, ¿Qué tendría qué hacer?

Ir a cualquier salón de Llongueras. Ahí te lo cortan gratis y se encargan de todo el proceso. Todo el cabello va a ir 100% destinado a hacer una peluca para alguien que realmente lo necesita.

"Éramos muy amigos y sabemos todo el uno del otro", dice María García de Jaime

Ayudar de esta manera a través de tus redes sociales debe ser muy gratificante.

Para mí es como el fin de mi trabajo. Muchas veces desde fuera este mundo parece súper frívolo, muy consumista, pero también es un altavoz muy grande que te permite tener el poder de llegar a mucha gente para cosas tan buenas como esta.

Últimamente los famosos están siendo víctimas de robos en sus casas ¿No te da miedo la sobreexposición en redes sociales a la hora de qué ocurran estos casos?

Yo creo que tú cuentas de tu vida lo que quieres y de la manera que quieres. La gente no sabe dónde vivo, aunque si entraran no se iban a llevar mucho tampoco (risas).

Recientemente has sido mamá ¿Cómo te encuentras?

Muy bien, la verdad. Estoy sin parar. Tengo mucha suerte porque Fede es muy bueno y lo estoy disfrutando mucho. Cuando lo veo se me pasa todo. Es un niño que transmite paz. Catalina (su segunda hija) fue toda una revelación y Tomás (su primer hijo) es una mezcla de los dos.

¿ Y has encontrado diferencias respecto a los anteriores embarazos?

Cada uno ha sido un mundo. El primero lo tuve cuando estaba en la universidad y toda mi vida cambió. Ese embarazo no lo disfruté tanto como los otros dos, pero luego, por ejemplo, ahora tengo la suerte de que mi marido Tomás me ayuda muchísimo. Yo le sigo preguntando a mi madre, ahora que el bebé acaba de empezar a comer solido, para preguntarle cosas (risas).

Con tu marido mantienes una química que traspasa las pantallas de los móviles.

Es que llevamos muchos años conociéndonos. Éramos muy amigos y sabemos todo el uno del otro.

¿Te molesta que siempre te estemos preguntando por amistades tuya como, por ejemplo, Victoria Federica?

Bueno, yo creo que es vuestro trabajo igual que este es el mío. Entonces creo que hay que ser profesional tanto unos como otros. Y al final vosotros tenéis que preguntar de lo que tenéis que preguntar y yo tengo que contestar hasta donde pueda contestaros. De mi te puedo contestar todo lo que quieras, pero hablar de otras personas me hace sufrir. Porque siempre pienso que no soy yo quien tengo que responder a determinadas cuestiones. Al fin y al cabo, son mis amigas. Yo no quiero fallar a nadie, ni a vosotros, ni a mí misma, ni a mis amigos.

"No podría dejar a mi familia mucho tiempo sola"

¿Te ha acarreado algún tipo de problemas con ellas las veces que te has manifestado?

¡Para nada!

¿Y cuáles son tus límites? Por ejemplo, ¿te atreverías a participar en un reality?

Yo es que no podría dejar a mi familia tanto tiempo sola. No me genera rechazo, es decir, iría siempre y cuando estuviera cómoda.

¿Y colaborar en televisión como están haciendo algunas compañeras en ‘TardeAR’? Sería una gran oportunidad para que te conociera otro tipo de públicos.

Aunque no lo parezca, soy muy vergonzosa (risas). Tendría que pensármelo mucho, pero me encantaría. Yo estoy abierta a lo que sea.