María Forqué estalla contra los premios que llevan el nombre de su madre

El anuncio de la próxima edición de los premios Verónica Forqué no ha gustado nada a su hija, la también actriz María Forqué. El importante evento, que tendrá lugar el 10 de febrero, da el pistoletazo de salida con polémica incluida. La joven ha echado mano de sus redes sociales para explicar los motivos por los que no piensa acudir a la gala. Una decisión inamovible. Pero no se ha quedado ahí. También ha lanzado un contundente mensaje contra los organizadores en el que no ha prescindido de descalificativos. Sus duras palabras se suceden a los dos años de la muerte de Verónica Forqué.

El malestar de María Forqué tras dos años sin asistir a los galardones que llevan el nombre de su familia

A tan solo dos semanas de la celebración de los Premios Forqué, María Forqué ha cargado duramente contra sus responsables. Una gala que organiza anualmente la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGADA). La intérprete de 34 años ha empleado, para ello, su cuenta oficial de Instagram, donde suma algo más de 236 mil seguidores. "Mucha gente me ha preguntado por qué no asistí a los Premios Forqué del año pasado. Os lo voy a contar. No asistí porque no me invitaron. A toda la gente del cine que me sigue, quiero que sepáis que lo que hacéis apoyando a los Premios Forqué es apoyar a una empresa que se apropió del apellido de mi familia", ha escrito, tajante.

El contundente mensaje continúa con una despedida que no deja títere con cabeza." A los Premios Forqué se la pela mi abuelo y mi madre y lo que los Forqué han dejado. Si no fuera así, lo mínimo sería invitar a la única persona que es su legado.. Que os follen", sentencia. María Forqué viene de una de las dinastías de la industria del cine más importantes de nuestro país. Una realidad que ha querido subrayar para argumentar su postura radical sobre los Premios Forqué, creados en 1996 en memoria de José María Forqué, su abuelo.

Tras estas declaraciones que, María Forqué ha subido otra historia a sus redes con la que ha zanjado el tema. "PD: por no hablar de cómo me trataron la última vez que asistí…", en referencia a la edición de 2022. Las reacciones no se han hecho esperar. Por lo menos, por parte de los fans de María Forqué. "Tiene razón. Siempre hay caraduras que se aprovechan y ningunean a las familias", le apoyaba una anónima.

La hija de Verónica Forqué, además de actriz, es, en la actualidad, una de las artistas performativas más relevantes de la escena internacional. La trágica muerte de su madre fue un duro golpe para la joven, con la que estaba muy unida. Verónica Forqué se suicidó en 2021 por "asfixia mexicana", dejando un legado que, todavía hoy, ha sido difícil de superar. Entre los numerosos reconocimientos que recibió en vida por su trabajo actoral están sus cuatro premios Goya.