María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal, disfrutan de la Semana Santa de Sevilla

María del Monte está disfrutando de la Semana Santa de Sevilla acompañada de su mujer Inmaculada Casal. Atrás quedan los rumores desde que la cantante decidiera en las pasadas fiestas del Orgullo Gay anunciar su homosexualidad. Ambas se han dejado ver en uno de los balcones de los edificios de la capital hispalense viendo varias de las procesiones. Querían tener un buen recuerdo de lo que estaban viviendo en Martes y Miércoles Santo y, como puedes ver en la imágen que te traemos a continuación, grababan con el móvil todo lo que veían.

Siempre han tenido claro que hacer pública su relación no supondría ningún cambio en su pareja. "Yo era Inmaculada Casal antes de conocerla y ella era María del Monte antes de conocerme, no voy a pasar al otro lado del foco mediático", explicaba la periodista en enero cuando concedió su primera entrevista. Todo sigue igual solo que de una manera más natural: "La vida sigue siendo la misma y nosotros queremos que siga siendo igual, sin hacerle daño a nadie. Lo importante es el respeto".

La relación de María del Monte e Inmaculada Casal comenzó hace ya 23 años y esta es la primera Semana Santa que aparecen juntas de "manera oficial". La folclórica ahora siente que todo es más fluido públicamente y así lo reflexionaba junto a Jordi Évole el mes pasado. "A lo mejor, nadie se había atrevido a verbalizar nuestra relación. Por ahí, sí noto que la gente está más relajada. Como diciendo que podemos ponerle nombre", reconocía. Está maravillada de que todo su entorno ya tenga "más libertad" de dejar atrás la etiqueta de "amiga".

María del Monte: "Hay ciertas cosas en las que tengo que poner límites y decir esto es mi vida"

El hecho de haberle puesto nombre públicamente a su relación con Inmaculada Casal, no es signo de nada para María del Monte. El pasado mes de octubre celebraron su boda junto a amigos y familiares, un total de 50 invitados, y despertaba mucha curiosidad. La cantante no quiso dar ningún detalle al respecto cuando le preguntaron los medios por ello. Para ella es muy importante su intimidad, como lo ha sido todos estos años atrás. Asume que hay cosas que ella ha hecho públicas y sabe muy bien cuáles son pero "hay ciertas cosas en las que soy yo la que tiene que poner los límites y decir esto es mi vida". Este caso ha sido uno de esos donde prefería no pronunciarse. Unas palabras que concuerdan con lo que mantuvo en su discurso.

"¿Qué pensáis, que soy, como he dicho en alguna ocasión, un robot? ¿Que yo no he formado mi familia? Claro que la tengo. Desde hace 23 años. Pero, simple y llanamente, es mía. Y hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie, ni lo voy a hacer por amar. Nunca", reflexionaba por aquel entonces. Ha rechazado por todo ello en numerosas ocasiones sentarse a hablar de su vida privada. De las ocasiones que más dinero le ofrecieron fue cuando era amiga de Isabel Pantoja: "Me ofrecieron mucho dinero, hasta 300.000 euros". Se hablaba de una hipotética relación, era demasiado el interés y la prensa en los años noventa era diferente. "Creo que el objetivo era más bien ella, a mí me llegaban salpicones de esa historia. A mí me llegaban salpicones de esa historia. Lo llevé regular. ¿Por qué tenía que recibir el castigo de no tener libertad si yo no había hecho nada?", desvelaba.