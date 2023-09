María del Monte se declara públicamente a Inmaculada Casal

María del Monte ha pasado un fin de semana de lo más intenso. La cantante ha tenido que cumplir con un compromiso profesional que le hacía mucha ilusión. Y es que ha tenido que actuar en la Feria de Castilleja de la Cuesta, Sevilla, el pueblo donde vive precisamente Kiko Rivera. Fue una noche increíble en la que cantó sus temas más conocidos.

La cantante protagonizó varios momentos divertidos con sus fans, pero ha recordado lo importante que es luchar por el amor a pesar de las dificultades: "Cuando piensen de verdad que tienen delante el amor de su vida, luchen por él, no decaigan. Hay veces que no es fácil, hay veces que la gente juzga demasiado y ninguno, ninguno, somos quién para juzgar a los demás, nadie. Luchen si de verdad piensan que delante tenéis al amor de su vida", ha declarado María del Monte antes de que el público estallara con un aplauso.

Y se lo ha llevado al ámbito personal haciendo una declaración de amor a su pareja, Inmaculada Casal: "Yo les puedo garantizar que creo que tengo el amor de mi vida, y si no fuera así, en eso estoy segura, de que si no fuera así, no me habría equivocado de amor, me habría equivocado de vida".

¡Dale al play para escuchar a María del Monte!

Vídeo: Europa Press.

Su reaparición llega apenas unas semanas después de que sufriera un asalto en su casa. . Un grupo de encapuchados irrumpía en la casa de la folclórica con ella dentro para robarle. La policía está investigando los hechos para dar con la identidad de los asaltantes. Horas después de conocer lo sucedido, la cantante concedió sus primeras declaraciones y explicaba qué había ocurrido. "Se han llevado todo", aseguraba. También dejaba claro que da gracias a Dios porque no había que lamentar "ninguna desgracia personal".