María del Monte explica cómo ha cambiado su vida desde que hizo pública su homosexualidad

El pasado Orgullo Gay, María del Monte se convirtió en protagonista indiscutible por anunciar públicamente su homosexualidad. La cantante ha hecho balance de cómo ha cambiado su vida desde entonces en el programa 'Lo de Évole'. La folclórica lleva 23 años unida a la periodista Inmaculada Casal y el pasado mes de octubre dieron un paso más en su relación dándose el "sí, quiero".

"Para serte sincera es verdad que muchas de las personas con las que hemos coincidido después de ese día se han dirigido a ella sabiendo quién es", ha explicado María del Monte. La artista ha reconocido que todo el mundo ha sabido siempre que Inmaculada Casal era su pareja, pero muchos no sabían cómo dirigirse a ella. "A lo mejor, nadie se había atrevido a verbalizar nuestra relación. Por ahí, sí noto que la gente está más relajada. Como diciendo que podemos ponerle nombre". Antes, los conocidos se dirigían a la periodista como la "amiga" de María del Monte, así que en este aspecto sí que ha notado un cambio sustancial: "Ahora tienen más libertad y eso es maravilloso". También ha reiterado durante la entrevista que jamás se ha escondido de nadie y que su actitud ante la vida siempre ha sido de absoluta libertad.

María del Monte habla de Isabel Pantoja

Durante entrevista, Jordi Évole también ha preguntado a María del Monte sobre Isabel Pantoja. "¿Por qué despertaba tanto morbo esa hipotética relación que podías tener con Isabel Pantoja?", señalaba el periodista. María del Monte ha indicaba que el objetivo era más Isabel Pantoja, pero ella, inevitablemente sufrió aquello. "A mí me llegaban salpicones de esa historia. Eso lo llevé yo regular. ¿Por que tenía que recibir el castigo de no tener liberad si yo no había hecho nada?".

La artista se ha sincerado como nunca y ha afirmado que a lo largo de su trayectoria profesional le aconsejaron incluso echarse un novio. "Hay cosas que son muy bestias", subrayaba. Además, ha explicado que nunca ocultó su orientación sexual. "No he tenido ningún peso porque mi círculo íntimo y mi familia siempre ha conocido mi sexualidad". Asimismo ha contado que el PSOE le propuso ir segunda en sus listas electores en Sevilla, pero ella rechazó de forma inmediata la propuesta.