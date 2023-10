María del Monte: sus primeras palabras tras la boda de Isa Pantoja

María del Monte siempre ha confesado el aprecio que siente por Isa Pantoja. La folclórica es, además, madrina de la joven con quien se reencontró el año pasado tras una década sin verse. La artista no ha sido ajena al gran día que ha vivido su ahijada con motivo de su boda con Asraf Beno. "Que sea muy feliz, es lo único que le deseo. Yo a la gente a la que quiero lo único que le deseo es que sean felices", afirmaba.

Unas primeras declaraciones que realizaba a 'Europa Press' después de haber actuado en Ibiza. El reportero también le cuestionaba sobre la destacada ausencia de la madre de la novia, Isabel Pantoja, y su hermano, Kiko Rivera. María del Monte ha evitado entrar en polémicas. "Venga un besito. Yo no soy quien te tenga que contestar a eso. No tengo nada que decir de eso", subrayaba. Entre los invitados, muchos rostros conocidos como Carmen Borrego, Mónica Hoyos, Marisa Martín Blázquez, Anabel Pantoja y Jorge Javier Vázquez. Este último ejerció de orgulloso padrino.

Isa Pantoja y Asraf Beno: los detalles de su gran boda

La pareja ha contraído matrimonio tras cinco años de romance. Se conocieron cuando ambos participaban en 'GH VIP' y tuvieron que posponer el "sí, quiero" debido a la pandemia, finalmente ya son marido y mujer. Se casaron por lo civil el pasado 10 de octubre y tres días más tarde reunieron a sus familiares y amigos en una finca de estilo árabe situada en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra. La ceremonia fue muy emotiva y no faltaron las lágrimas. Anabel Pantoja y Dulce Delapiedra fueron dos de las encargadas de pronunciar los discursos.

La novia ha optado por un vestido nupcial elegante y de inspiración clásica. Llevaba velo, el cabello recogido y un maquillaje muy natural. La jornada no estuvo exenta de polémica, incluso, se expulsó a una invitada. Y es que la que fuera amiga de Isa Pantoja, Aneth, se personó en la finca cuando ya se le había avisado que no fuera. Un imprevisto que no logró empañar este gran día. Los recién casados se marcharán de luna de miel la próxima semana. Han elegido un destino exótico. Tienen previsto realizar un safari por Asia.