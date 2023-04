Este cumpleaños es el más especial para María del Monte. Por dos cuestiones. La primera es porque ha vivido uno de sus mejores años a nivel personal después de confesar su homosexualidad, presentar a su novia, Inmaculada Casal, e incluso darse el 'sí, quiero' con ella. Y en segundo lugar, porque su 61 cumpleaños ha coincidido con la Feria de Abril de Sevilla. Por este motivo, la artista no ha dudado ni un instante en celebrarlo en el recinto ferial rodeada de sus amigos y, como no, su mujer. Una de las casetas del ferial se ha engalanado para recibir a María del Monte y que soplara las velas junto a todos los suyos. Además, ha aprovechado para contar cómo se encuentra y cuál es su deseo para esta nueva vuelta al sol. Puedes escuchar sus declaraciones en el siguiente vídeo. ¡No te lo pierdas y dale al play!

Vídeo: Europa Press

Como en todos los cumpleaños, siempre hay una tarta y unas velas que soplar. Momento perfecto para pedir un deseo para tu próximo año. María del Monte tiene claro cuál es el suyo: "Salud, salud y salud, lo demás lo buscamos, lo tengo clarinete. Lo demás lo buscamos y más tarde lo encontramos", ha dicho entre risas. Este sin lugar a dudas es un año muy especial porque además es su primera vuelta al sol después de contraer matrimonio con Inmaculada Casal: "Son muchos años ya, pero mira, estamos muy contentas y la verdad que estamos fenomenal", ha dicho al respecto.

María del Monte ha regresado a la Feria de Abril por todo lo alto, después de llevar varios años sin acudir o de hacerlo sin ir vestida de flamenca, por cuestiones familiares: "El año pasado no me quise vestir de flamenca, no tenía ánimos y no podía. Los años anteriores todos sabéis que no pude venir y el año pasado pude, pero me costó y tampoco había que forzar la máquina más de la cuenta. Este año ya he dicho vamos para adelante y aquí estamos, pero he cogido el año de más calor, el peor que puede haber en la historia de la feria para vestirme de flamenca, pero me está bien empleado", ha dicho bromeando.

La artista llegaba en un carro de caballos acompañada por su mujer, Inmaculada Casal. Posteriormente, han puesto rumbo a la caseta donde un grupo de amigos le esperaban, entre los que se encontraba Antonio Tejado o Toñi Moreno. María del Monte ha recibido un sinfín de regalos, ha brindado, ha bailado y ha disfrutado como nadie en su 61 cumpleaños.