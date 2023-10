Ha habido muchos ausentes a la boda de Isa Pantoja y Asraf. La hija de Isabel Pantoja no ha estado acompañada ni de su madre ni tampoco de su hermano, lo que evidencia la enorme distancia que existe entre ellos. Con quien en cambio su relación parece estar mucho mejor es con María del Monte, su madrina. Tras muchos años sin contacto han logrado acercar posturas, tal y como reflejan las últimas declaraciones de la cantante. Por primera vez dice que "para las personas que se quieren no existe distancia de por medio", palabras que podrás escuchar si le das al play. No te pierdas el vídeo de este artículo.

Vídeo: Europa Press