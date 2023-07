Tras protagonizar una romántica boda a finales del año pasado, María del Monte e Inmaculada Casal están en su mejor momento. La pareja está disfrutando de unas merecidas vacaciones de verano en Ibiza. Unos días de relax inolvidables que la artista definía de la siguiente manera: "Momentos que perdurarán en el recuerdo, siempre. Puestas de sol imposibles de describir, amor a raudales y paz infinita".

Las redes nos han permitido ser testigos de esta escapada del matrimonio que ha contado con todos los ingredientes para ser un auténtico éxito. "GRACIAS a la vida por este regalo!!!! Inolvidables días en Ibiza, amenazamos con volver", bromeaba la cantante. En la isla pitiusa se han reencontrado con viejos amigos y han saboreado unas jornadas de sol y playa que no terminaban nunca. "Lo que nos hemos reído, no nos lo quita nadie". Por supuesto, no ha faltado la buena música, esta vez, de la mano de José Antonio Parra Estrada 'El Parra' y Leiva. María del Monte e Inmaculada Casal disfrutaban de un "gran acústico" del excomponente de la banda 'Pereza'. Una vez terminadas las vacaciones, la folclórica vuelve con las pilas cargadas dispuesta a estar, de nuevo, al pie del cañón: "Ahora a seguir trabajando".

Inmaculada, el gran amor de María del Monte

El año pasado durante el Orgullo sevillano, María del Monte habló por primera vez de forma pública de su gran amor, la periodista Inmaculada Casal. "¿Qué pensáis, que soy, como he dicho en alguna ocasión, un robot? ¿Que yo no he formado mi familia? Claro que la tengo. Desde hace 23 años. Pero, simple y llanamente, es mía. Y hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía", fueron sus sonadas declaraciones.

Este último año la pareja ha formalizado su relación. Se casaron en julio del año pasado y meses después reunieron a familiares y amigos en el marco de una romántica boda celebrada en el hotel Querencia de Sevilla. Entre los invitados, los diseñadores José Víctor Rodríguez Caro y José Luis Medina del Corral -Victorio & Lucchino-, y Toñi Moreno, amiga íntima.

1 de 6 La romántica escapada de María del Monte a Ibiza 2 de 6 Unas vacaciones inolvidables junto a Inmaculada Casal 3 de 6 El álbum de fotos más personal de la pareja 4 de 6 La artista con una bella puesta de sol de fondo 5 de 6 Tiempo de desconexión en aguas pitiusas 6 de 6 El matrimonio, en actitud muy cómplice