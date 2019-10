La actriz María Castro está desolada tras tener que despedirse de su querida abuela, Josefa, quien ha fallecido a los 98 años de edad. Ha sido ella misma la que ha dado a conocer la trágica noticia a través de su perfil de Instagram, con un mensaje a modo de homenaje hacia su abuela que ha emocionado a sus seguidores. Y es que las palabras que le ha dedicado son tan tiernas, que difícil es no derramar alguna lágrima si nos ponemos en su lugar.

Así ha sido la boda de ensueño de la actriz María Castro

Reproducimos íntegro el mensaje escrito por María Castro en su cuenta personal de Instagram y le ofrecemos todo el cariño en tan difícil momento:

“Ay abueliña, ahora sí. Hasta siempre. Niego el adiós, porque sé que vivirás dentro de mi corazón por siempre. Debes saber que Maia está emocionada, porque ya le hemos dicho que la “abuela mayor” se ha convertido en una estrella y, aunque no podrá disfrutar de tus “colitos”, siempre que quiera podremos hablarte y contemplarte, cada vez que anochezca. Ya me encargaré yo de elegir la estrella que más brille en todo el firmamento”.

“Han sido 98 años de amor, entrega a los tuyos y escucha, mucha escucha. Eras una mujer de pocas palabras, Josefiña, siempre muy acertadas y sabias, siempre con la retranca que nos caracteriza. Hoy te llevo un ramo de rosas, sintiéndome por una parte plena, por haber podido entregarte hace un año el ramo con el que me vestí de blanco, por haber disfrutado y amado durante los 38 años de mi vida, por haber bailado, cantado y payaseado cada vez que entre risas me lo pedías y habiendo podido presentar y disfrutar a tu lado de la familia que José y yo hemos creado”.

“Pero, por otra parte, abueliña, me siento abatida. Qué tendrán estos finales que tanto nos cuesta de asumir, al menos para mí, así que hoy no quiero pensar en el final, no, hoy quiero pensar en el trascurso de una vida llena de amor, el que te hemos ofrecido con entrega y el que nos has regalado con generosidad. Hoy quiero pensar en esa estrella que ya me encargaré yo de que no deje de escintilar y quiero pensar en esa parte de mi corazón, que hace muchos años lleva ya tu nombre. Te quise, te quiero y te querré, por siempre, abueliña. Prometo tenerte al tanto de todo. Dale un besito al abuelo. Tu nieta, la artista”.