María Castro habla de los problemas que ha tenido durante su primer trimestre de embarazo

Vídeo: Europa Press

María Castro está pasando por uno de los momentos más dulces de su vida. Hace tan solo unas semanas, la actriz anunció que está esperando a su tercer hijo. Una buena nueva que compartía feliz y entusiasmada y con la que recibía un sinfín de comentarios bonitos de felicitación. La gallega ha explicado que el primer trimestre de embarazo lo pasó mal debido a las náuseas y también ha admitido que se planta en el tercer hijo. ¡Vea el vídeo para conocer de primera mano las declaraciones de la protagonista de 'La promesa'!

Así anunció María Castro su tercer embarazo

Con una imagen en la que aparecía presumiendo de tripita de embarazada, María Castro anunciaba que su familia aumentaba. "Hoy es el día de todos Los Santos, y para mí es imposible no pensar en los que no están y aún sigo necesitando… Pero hace tiempo que 'entendí' que la vida es un ciclo, y que unos se van (aunque no de nuestro corazones), para que otros entren en ellos… Pues parece ser que en el año 2024, otra vez nuestro corazón, se va a transformar mágicamente por dentro, para acoger el amor incondicional que sólo una nueva vida te inyecta. El mío, concretamente, ya hace tres meses que late al compás, del que en unos meses latirá fuera. Gracias vida, por no dejar que nos olvidemos de los que no están. Y nuevamente GRACIAS por permitirnos una vez más experimentar el MILAGRO de la vida", escribía. La popular actriz ya tiene dos hijas, Maia y Olivia, fruto de su amor con José Manuel Villalba. El año que viene serán una familia numerosa.