María Casado rompe con su novia, Martina DiRosso, cuatro meses después del nacimiento de su hija

María Casado está viviendo una de las etapas más tristes de su vida justo cuando su hija acaba de cumplir cuatro meses de vida. Y es que ha roto con su novia, la fotógrafa y cantante Martina DiRosso. Aunque su vida ha dado un giro radical en los últimos meses al convertirse en madre por primera vez, ahora la periodista acaba de anunciar que ha roto su relación con su novia, con la que se ha dejado ver públicamente en varias ocasiones en los últimos meses.

Hace apenas cuatro meses que se convirtieron en madres por primera vez de la pequeña Daniela, que nació el pasado 29 de agosto en Málaga. "Martina y yo hemos dejado nuestra relación de pareja, pero seguimos siendo familia por y para nuestra Daniela, a quien amamos por encima de todo. Gracias por vuestro cariño y respeto. Os mango un beso gigante entre biberón y biberón", ha escrito la periodista. Nadie se imaginaba que podía ocurrir esto, ya que el pasado 29 de agosto se convirtieron en madres por primera vez en Málaga.

Este es el comunicado que ha publicado María Casado

El nacimiento de la pequeña llenó de felicidad sus vidas, por lo que esta ruptura no se la podía imaginar nadie. Eso sí, María Casado ha dejado claro que aunque no estén juntas, su unión será para siempre por el bien de su bebé. Precisamente se dejaron ver el pasado mes de octubre juntas paseando por las calles de Málaga. Las dos llegaron al parking de un establecimiento para disfrutar de un día con la pequeña Daniela. Nada más aparcar el coche, ambas se bajaron. Montaron juntas el carrito de la bebé, pero no lo utilizaron para meter a Daniela, sino que prefieron ocuparlo con algunas bolsas. Martina fue la encargada de llevar a la pequeña y María Casado llevó el carro.

Poco a poco se iban haciendo con su nueva vida, pero ahora toca adaptarse a otra nueva. Se han dejado ver de lo más adaptadas con el cuidado de la pequeña, pero ahora que vivirán separadas al romper su relación, toca hacerse a una nueva situación. Eso sí, la periodista ha asegurado que lo conseguirán por la bebé, que apenas tiene cuatro meses.

El pasado mes de octubre se dejaron ver juntas paseando por Málaga

Fue el pasado 29 de agosto cuando dieron la bienvenida a su primera hija. La presentadora de televisión fue la que dio la noticia junto a un mensaje en el que revelaba todos los detalles sobre el parto. "Soy Daniela… una nueva malagueña… nací el pasado martes 29 de agosto, bien tempranito, a las 9:30h. Pesé 3,590kg y medí 51cm. Gracias por mandarle a mis mamis tanto cariño estos días. Me encanta mi familia… 🤍🍼 @martinadirosso ➕ @mariacasado78", escribió emocionada María Casado. Junto al mensaje, la presentadora de televisión compartió la imagen de su bebé recién nacido. Pudimos ver parte de su carita y su manita. Daniela aparecía tapada con una mantita y sobre el regazo de una de sus madres. Han sido unos días de muchas emociones, pero María y Martina están de lo más felices con la llegada de su pequeña.