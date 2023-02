María Casado revela el sexo y el nombre del bebé que espera

Ha pasado ya una semana desde que María Casado anunciara que está embarazada de su primer hijo. La presentadora de 'Las tres puertas', de Televisión Española, compartía la feliz noticia en las redes sociales. Una plataforma que este lunes ha vuelto a utilizar para compartir con sus amigos y seguidores cuál es el sexo de su bebé. "Voy a ser niña… y me llamo Daniela. Mis mamis están muy felices. Gracias por vuestros mensajes de cariño de estos días", ha escrito la periodista en su perfil de Instagram en un mensaje que acompaña de sendos iconos de corazón y otro de biberón. En su post, además, etiqueta a su pareja, Martina Di Rosso.

Son días de enorme felicidad para la comunicadora, que hace apenas unos días contaba orgullosa su embarazo. "¡Vamos a ser mamás! La familia crece… ¡Estoy embarazada!", dice en sus redes, donde comparte una foto junto a su pareja, Martina Di Rosso. "Martina y yo estamos encantadas y felices de daros la noticia en un día tan especial #SanValentín Te ❤️ Gracias al equipazo de @clinicas_ovoclinic en Marbella por hacer nuestro sueño realidad con tanto mimo y cuidado", escribía en las redes, visiblemente emocionada.

María Casado y Martina Di Rosso se conocieron a través de una amiga en común y el pasado mes de diciembre cumplieron dos años de noviazgo. Hace poco más de un años se las vio juntas por primera vez en un acto público: la gala de los Goya 2021, una ceremonia que presentó casado junto a Antonio Banderas. Poco después se dejaron ver en el Festival Starlite de Marbella.

A sus 44 años, María Casado no oculta lo feliz que se siente. "Me ha cambiado la vida. Este año me he dedicado a mí, estoy más serena y tranquila. Pienso que desde la naturalidad se pueden romper muchos techos y suelos de cristal que todavía hay por ahí. Después de mucho tiempo, he apostado por mí, por montar mi familia, por hacer el reagrupamiento familiar", confesó la periodista en una entrevista con la revista 'Shangay', donde posaba por primera vez como abanderada LGTBI.

María Casado, feliz en lo personal y en lo profesional

La vida de María Casado ha dado un giro radical desde que fuera despedida de manera fulminante de Televisión Española, en el año 2020. Poco después de su salida de la cadena estatal, Antonio Banderas, al que ella llama "ángel de la guarda", la llamó para ponerla al frente de algunos de sus proyectos. Fue así como se lanzó a ser directora audiovisual de SohoTV, impulsada por el actor malagueño. Esta temporada ha regresado a la Televisión Española, -su espacio se emite en La 2- pero vive su profesión de una manera diferente. En estos dos años ha contado con el apoyo incondicional de su pareja.

Y sin en lo personal todo le sale a pedir de boca, en lo profesional también. María Casado conduce la segunda temporada de 'Las tres puertas', un espacio de entrevistas del que es directora y presentadora. En el formato conversa cada semana con varios invitados y recupera "el valor de la reflexión, el respeto y la libertad de expresión", tal y como señalaba La1 antes del estreno. La segunda temporada de 'Las tres puertas' plantea charlas con tres invitados, personalidades de todos los ámbitos profesionales: cultura, deporte, literatura… Los contenidos están relacionados con crecimiento personal, inteligencia emocional, salud mental, neurociencia y superación seguirán teniendo un espacio en la mayoría de los programas, con invitados que son referencia en esos ámbitos. También hay actuaciones musicales en directo.