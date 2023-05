María Casado desvela cómo está viviendo su embarazo y ¿sus próximos planes de boda?

María Casado disfruta de uno de los mejores momentos de su vida. La presentadora está embarazada de 6 meses y a tan solo 3 de recibir a la pequeña Daniela en sus brazos. La noticia llegó de su mano el pasado Día de San Valentín cuando junto a su pareja, Martina diRosso y una fotografía con una de las ecografías del bebé. Está siendo una dulce espera gracias, en parte, al buen embarazo que está teniendo: "Estoy muy contenta, no he tenido náuseas. Solo tengo sueño y algún despiste de cabeza". La llegada de la pequeña, previsiblemente en septiembre, colma de alegría a todos los que rodean a la pareja. Ellas están viviendo el proceso con mucha intensidad y felicidad.

"En casa estamos como locos. Martina lo está viviendo...me dice 'cuándo se mueve que quiero notarlo'. Está muy feliz y muy centrada con su música. Le digo que se anime y que haga una canción para Daniela. Estaba como loca porque fuera niña, a mi me daba igual", desvela. Su día a día se está ajustando a su estado actual de gestación. "Físicamente estoy muy bien, hago deporte, sigo con crossfit pero algo más tranquilo. Me encuentro muy bien. No he tenido ningún antojo. De hecho estoy comiendo menos de lo normal", explica esta misma mañana en el acto inaugural de la Clínica Maex en Málaga.

Son muchos los cambios que se avecinan en su vida con la llegada de la pequeña. Ahora se plantea, incluso, que su relación de un paso más allá. ¿Hay entonces realmente planes de boda? María Casado y Martina diRosso podrían dar la sorpresa antes de lo que se pueda pensar. "Todo llegará. Son cosas que, aunque solo sean por materializar y formalizar la llegada de Daniela, seguro que habrá algo en breve", asegura. La felicidad es tal en estos momentos que, a través de sus redes sociales, lo grita alto y claro. "Que nadie borre tu sonrisa" es la frase que elige para compartir las fotografías de este evento donde presume de embarazo.

María Casado: "Málaga me ha servido para el reagrupamiento familiar"

Tras despedirse como presentadora de TVE hace tres años, María Casado ponía rumbo a Málaga. Allí le esperaban, entre otros proyectos, Antonio Banderas. El actor funda la productora Soho TV y cuenta con ella como directora de la división audiovisual. Desde entonces la ciudad andaluza se convierte en su hogar: "Llevo tres años maravillosos en Málaga en los que una llega con dudas, miedos de empezar una vida nueva...". Es aquí donde, además, puede comenzar su familia: "Me ha traído muchas cosas bonitas, estoy en una etapa muy feliz. Me ha servido para el reagrupamiento familiar".

Además de con su pareja, "mi madre también está aquí y ya tenemos a Daniela en camino". Sus apariciones en televisión no se reducen por este nuevo domicilio, al contrario. Es presentadora de 'Las tres puertas' en la 2, un formato de la productora para la que trabaja. Hace tan solo unas semanas terminaron su segunda temporada y ahora es tiempo de plantearse la continuidad: "Es posible que haya una tercera tanda. Estamos en fase de intentar preparar nuevos proyectos, tenemos cosas en mente como documentales, ficción...". Además de en lo personal con la llegada de su pequeña, la suerte también le sonríe en lo profesional. Su papel junto a Antonio Banderas en su productora es buena prueba de ello: "Esperamos rematar pronto y seguir sorprendiendo. Hay mucho material ya preparado".