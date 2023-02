María Casado anuncia que está embarazada de su primer hijo

Buenas noticias para María Casado. La presentadora de 'Las tres puertas', de Televisión Española, está embarazada. Ella misma ha anunciado la buena nueva. "¡Vamos a ser mamás! La familia crece… ¡Estoy embarazada!", dice en sus redes, donde comparte una foto junto a su pareja, Martina Di Rosso. "Martina y yo estamos encantadas y felices de daros la noticia en un día tan especial #SanValentín Te ❤️ Gracias al equipazo de @clinicas_ovoclinic en Marbella por hacer nuestro sueño realidad con tanto mimo y cuidado.

La felicidad de la pareja es total. Cabe recordar que recientemente, la comunicadora confesó en 'Hola' que su novia es "la mejor banda sonora de su vida", ya que Martina es cantante y productora musical. Ahora han cumplido su sueño de ser madres. Tan felices están que hasta han compartido un vídeo que muestra su última visita al médico. Martina, por su parte, ha expresado su "felicidad infinitaaaa" en las redes sociales. "María y yo vamos a ser mamás y no puedo estar más emocionada. Tenía ganas de gritarle al mundo que la familia crece y que contigo todo es mejor. Nosotras siempre en el mismo equipo María Casado, a por 2023", dice y agradece a la clínica el haberles dado "el mejor regalo de nuestra vida", ha dicho.

A medida que ha ido cumpliendo años, María Casado ha ido compartiendo con el público diversos aspectos de su vida privada. A principios de febrero, sin ir más lejos, recibía en su programa la visita de Omar Montes, quien habló de los momentos complicados que pasó durante su infancia en el colegio al sufrir bullying. "Yo tenía todas las premisas para ser carne de cañón en el colegio. Era gordo, tenía las orejas de soplillo, tenía los pelos de moro, me decían moro. Conmigo se han metido por todos lados", declaraba el cantante. Su confesión llevaba a María Casado a contar que a ella le pasó algo parecido: "Yo era gordita también. ¿Sabes qué decía mi abuela? 'Esa niña es de hueso ancho'", recordaba.

Lo cierto es que María Casado vivió un antes y un después tras ser despedida de manera fulminante de Televisión Española, en 2020. Su salida dio lugar a una nueva etapa muy distinta, en la que Antonio Banderas, al que ella llama "ángel de la guarda", le abrió las puertas a proyectos tan interesantes como ser directora audiovisual de SohoTV. Así, se puso al frente de la productora audiovisual malagueña impulsada por el actor malagueño. Esta temporada ha regresado a la cadena estatal -su espacio se emite en La 2- pero vive su profesión de una manera diferente. En estos dos años ha contado con el apoyo incondicional de su pareja.

"Después de mucho tiempo, he apostado por mí, por montar mi familia", confesó María Casado recientemente

María Casado y Martina Di Rosso se conocieron a través de una amiga en común y el pasado mes de diciembre cumplieron dos años de noviazgo. Hace poco más de un año oficializaron su relación acudiendo juntas a la gala de los Goya 2021, ceremonia que presentó la periodista junto al que considera su mentor, Antonio Banderas. También se dejaron ver en el Festival Starlite de Marbella. Ninguna de las dos oculta lo felices que están. "Me ha cambiado la vida. Este año me he dedicado a mí, estoy más serena y tranquila. Pienso que desde la naturalidad se pueden romper muchos techos y suelos de cristal que todavía hay por ahí. Después de mucho tiempo, he apostado por mí, por montar mi familia, por hacer el reagrupamiento familiar", confesóMaría Casado en una entrevista con la revista 'Shangay', donde posaba por primera vez como abanderada LGTBI.